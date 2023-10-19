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Авто

Нове життя класики: раритетний Toyota Land Cruiser перетворили на електрокар (фото)

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Фото: Tonox | Тюнери зберегли оригінальний дизайн Toyota Land Cruiser J60

В Японії відновили раритетний Toyota Land Cruiser J60 1980-х років і замінили двигун на електромотор. Автомобіль також отримав кілька зовнішніх модифікацій.

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Японські тюнери з компаній Tonox і Flex модифікували раритетний позашляховик Toyota Land Cruiser J60. Оригінальний двигун авто замінили на електромотор. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Спочатку цей Toyota Land Cruiser J60 був у жахливому стані. Кузов авто постраждав від корозії, а також отримав кілька пошкоджень.

Toyota Land Cruiser J60 електромобіль Fullscreen
Спочатку позашляховик був у поганому стані
Фото: Tonox

Спершу майстри розібрали позашляховик і замінили всі зламані деталі. Рама авто була відновлена і перефарбована, як і кузов.

Спереду з'явилися нові світлодіодні фари та хромовані вставки на решітці радіатора. Також на позашляховик встановили нові колісні диски Renoca.

Toyota Land Cruiser J60 електромобіль Fullscreen
Спереду встановили нові світлодіодні фари
Фото: Tonox

Toyota Land Cruiser J60 отримав електромотор і акумуляторну батарею, яка розташована в задній частині авто. Тюнери не стали розкривати характеристики оновленого позашляховика.

Позашляховик здатний передавати крутний момент на задні, або на всі чотири колеса. Для цього в інтер'єрі розмістили перемикач.

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Метою проєкту було показати, що термін служби старого автомобіля можна продовжити, відреставрувавши його і встановивши електричну силову установку. Готовий автомобіль продемонструють на Японській виставці мобільності 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Toyota показала концепт-кар багатоцільового електромобіля IMV 0.