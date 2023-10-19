Авто
Які дизельні автомобілі купують українці: названо найпопулярніші моделі
Владислав Григорʼєв
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За вересень частка дизельних автомобілів сильно зменшилася. Найбільший попит в Україні мають європейські та японські кросовери.
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В Україні за вересень збільшилися продажі нових автомобілів. Проте частка дизельних моделей помітно зменшилася. Про це розповіли на маркетплейсі AUTO.RIA.
У вересні частка дизельних моделей на ринку нових авто становила 23,9%. Це найнижчий показник за останні 6 місяців.
За минулий місяць в Україні придбали на 209 дизельних авто менше, ніж за серпень. Замість таких автомобілів українці частіше купують електромобілі та гібриди.Важливо
У яких регіонах України купують найбільше нових авто: названо найпопулярніші моделі
Топ 20 найпопулярніших дизельних авто в Україні за вересень:
- Renault Duster — 208 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 142 авто.
- Renault Express — 88 авто.
- BMW X5 — 86 авто.
- Volkswagen Touareg — 79 авто.
- BMW X7 — 60 авто.
- Skoda Kodiaq — 52 авто.
- Peugeot 3008 — 48 авто.
- Toyota Land Cruiser — 41 авто.
- BMW X6 — 36 авто.
- BMW 7 Series — 34 авто.
- Citroen C5 Aircross — 32 авто.
- Lexus LX — 29 авто.
- Opel Grandland — 28 авто.
- Hyundai Staria — 24 авто.
- Peugeot Rifter/BMW X1 — 23 авто.
- Peugeot 2008 — 22 авто.
- Volkswagen Tiguan — 21 авто.
- Mercedes-Benz GLS — 18 авто.
- Opel Combo — 17 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за останні 9 місяців.