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Авто

Які дизельні автомобілі купують українці: названо найпопулярніші моделі

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Фото: Renault | Renault Duster залишається найпопулярнішим дизельним авто в Україні

За вересень частка дизельних автомобілів сильно зменшилася. Найбільший попит в Україні мають європейські та японські кросовери.

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В Україні за вересень збільшилися продажі нових автомобілів. Проте частка дизельних моделей помітно зменшилася. Про це розповіли на маркетплейсі AUTO.RIA.

У вересні частка дизельних моделей на ринку нових авто становила 23,9%. Це найнижчий показник за останні 6 місяців.

За минулий місяць в Україні придбали на 209 дизельних авто менше, ніж за серпень. Замість таких автомобілів українці частіше купують електромобілі та гібриди.

Важливо
У яких регіонах України купують найбільше нових авто: названо найпопулярніші моделі
У яких регіонах України купують найбільше нових авто: названо найпопулярніші моделі

Топ 20 найпопулярніших дизельних авто в Україні за вересень:

  1. Renault Duster — 208 авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 142 авто.
  3. Renault Express — 88 авто.
  4. BMW X5 — 86 авто.
  5. Volkswagen Touareg — 79 авто.
  6. BMW X7 — 60 авто.
  7. Skoda Kodiaq — 52 авто.
  8. Peugeot 3008 — 48 авто.
  9. Toyota Land Cruiser — 41 авто.
  10. BMW X6 — 36 авто.
  11. BMW 7 Series — 34 авто.
  12. Citroen C5 Aircross — 32 авто.
  13. Lexus LX — 29 авто.
  14. Opel Grandland — 28 авто.
  15. Hyundai Staria — 24 авто.
  16. Peugeot Rifter/BMW X1 — 23 авто.
  17. Peugeot 2008 — 22 авто.
  18. Volkswagen Tiguan — 21 авто.
  19. Mercedes-Benz GLS — 18 авто.
  20. Opel Combo — 17 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за останні 9 місяців.