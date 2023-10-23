Електромотор і запас ходу 700 км: розкрито подробиці нового Mercedes GLA (фото)

Кросовер Mercedes-Benz GLA стане більш обтічним, а його дизайн зроблять оригінальнішим. Усі версії моделі будуть електрифікованими.

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В інтернеті з'явилося перше зображення Mercedes-Benz GLA третього покоління. Компактний кросовер дебютує у 2025 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Mercedes GLA вже неодноразово фотографували під час тестів. Тестові прототипи обклеєні камуфляжною плівкою, але все ж окремі деталі їхнього дизайну можна розгледіти. Саме на основі шпигунських знімків і створили рендер GLA.

Кросовер зараз проходить випробування Фото: Motor.es

Кросовер Mercedes GLA відрізняється елегантним дизайном з похилим дахом і висувними дверними ручками. Нестандартна передня частина виконана в дусі концепт-кара Mercedes CLA — з розкосими фарами і пластиковою заглушкою з трипроменевою зіркою на місці решітки радіатора.

Саме у Mercedes CLA нового покоління і запозичать платформу ММА для кросовера. Автомобіль буде доступний у гібридному та електричному виконанні, причому від окремої назви EQA для електрокара, найімовірніше, відмовляться.

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Очікується, що гібрид Mercedes GLA отримає бензиновий турбодвигун і електромотор. Електрокар запропонують у кількох версіях, причому найбільш "далекобійна" з них зможе проїхати до 700 км без підзарядки. Заплановано модифікації з переднім і повним приводом.

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