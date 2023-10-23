Электромотор и запас хода 700 км: раскрыты подробности нового Mercedes GLA (фото)

Кроссовер Mercedes-Benz GLA станет более обтекаемым, а его дизайн сделают оригинальнее. Все версии модели будут электрифицированными.

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В интернете появилось первое изображение Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Компактный кроссовер дебютирует в 2025 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Mercedes GLA уже неоднократно фотографировали во время тестов. Тестовые прототипы обклеены камуфляжной пленкой, но все же отдельные детали их дизайна можно разглядеть. Именно на основе шпионских снимков и создали рендер GLA.

Кроссовер сейчас проходит испытания Фото: Motor.es

Кроссовер Mercedes GLA отличается элегантным дизайном с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Нестандартная передняя часть выполнена в духе концепт-кара Mercedes CLA – с раскосыми фарами и пластиковой заглушкой с трехлучевой звездой на месте решетки радиатора.

Именно у Mercedes CLA нового поколения и позаимствуют платформу ММА для кроссовера. Автомобиль будет доступен в гибридном и электрическом исполнении, причем от отдельного названия EQA для электрокара, скорее всего, откажутся.

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Ожидается, что гибрид Mercedes GLA получит бензиновый турбодвигатель и электромотор. Электрокар предложат в нескольких версиях, причем самая "дальнобойная" из них сможет проехать до 700 км без подзарядки. Запланированы модификации с передним и полным приводом.

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