Просторный салон и мощные моторы: раскрыты подробности премиального кроссовера Mazda CX-70

Новый кроссовер Mazda CX-70 станет пятиместной версией флагмана CX-90. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Появилась информация про кроссовер Mazda CX-70. Премиальная модель дебютирует в 2024 году. Об этом СЕО североамериканского подразделения Mazda Том Доннели сообщил изданию Automotive News.

По его словам, изначально премьера Mazda CX-70 планировалась на 2023 год, но ее пришлось перенести. Презентация состоится до 30 сентября 2024 года.

У Mazda CX-70 и CX-90 будут общие кузовные панели Фото: Mazda

Новая Mazda CX-70 будет североамериканской альтернативой модели CX-60. По сути, это пятиместный вариант флагманской Mazda CX-90, причем у двух моделей будут общие кузовные панели.

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Как и все модели премиальной линейки Mazda, CX-70 будет богато оснащена. В отделке салона используют кожу и дерево.

Салон кроссовера отделают кожей и деревом Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-70, как и собратья, будет построен на платформе с продольным расположением двигателя. Его будут оснащать 3,3-литровыми бензиновыми турбошестерками мощностью 284 и 345 л. с., а также 328-сильной плагин-гибридной установкой, состоящей из 2,5-литровой четверки и электромотора.

Ранее Фокус рассказывал, что в премиальном семействе вскоре появится семиместный кроссовер Mazda CX-80 для европейского рынка.

Также мы писали про новый седан Mazda 6 — его построят на этой же платформе.