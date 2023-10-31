В Україні водіям електроскутерів дозволили їздити напідпитку: рішення суду

Водіїв електроскутерів потужністю до 3 кВт не можуть оштрафувати за водіння без прав. Також вони не зобов'язані проходити огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Related video

В Україні електроскутери потужністю до 3 кВт (4,08 к.с.) не потребують реєстрації. Юристи пояснили, чи можуть водії таких транспортних засобів їздити напідпитку. Про це розповіли на сайті doradvokat.com.ua.

В Україні за законом для водіння електроскутерів потужністю до 3 кВт не потрібне водійське посвідчення. Саме тому до водія не можуть бути застосовані вимоги щодо огляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Одного з водіїв електроскутера потужністю 450 Вт (0,6 к.с.) зупинила поліція. Правоохоронці звинуватили водія у відсутності водійського посвідчення категорії А1 та керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Власник електроскутера заявив поліцейським, що він не зобов'язаний мати водійське посвідчення для керування таким транспортним засобом. Також він може водити його навіть у стані алкогольного сп'яніння.

Після тривалої суперечки поліцейські склали протоколи про керування транспортним засобом у нетверезому стані та без відповідного водійського посвідчення. За це водієві загрожував сумарний штраф у розмірі близько 20 340 грн.

Власник електроскутера звернувся до суду, щоб оскаржити рішення правоохоронців. У підсумку йому вдалося довести свою правоту.

Суд визнав, що до водія електроскутера не можуть застосовуватися вимоги щодо проходження огляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тому провадження у справі було закрито, а водія визнали невинним.

Чому власників малопотужних електроскутерів не можуть штрафувати як водіїв?

Електроскутер потужністю до 3 кВт не є "механічним" транспортним засобом

Річ у тім, що в Україні наявність водійського посвідчення та реєстраційного документа обов'язкова для "механічних" транспортних засобів. Електроскутери потужністю до 3 кВт не входять до цієї категорії.

Важливо

В Україні суд уперше визнав пішохода винним у ДТП: деталі інциденту

Також це звільняє водіїв від відповідальності за водіння в нетверезому стані. Фактично вони не є суб'єктом відповідальності за подібні порушення.

Раніше Фокус писав, що в Україні більше не буде знаків з літерою "У" на навчальних автомобілях, адже їм ввели нове позначення.