В Україну стали імпортувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня

Українці стали імпортувати більше вживаних автомобілів з інших країн. Найбільшим попитом у нашій країні користуються моделі бренду Volkswagen.

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В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Також за минулий місяць збільшилася кількість "свіжопригнаних" вживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

За жовтень частка електричних моделей у сегменті імпортованих авто становила 16,6%. Це на 8,2% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Бренд Volkswagen лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й серед імпортованих авто з пробігом. За жовтень в Україні зареєстрували трохи більше ніж 4 тисячі таких автомобілів, які були імпортовані з інших країн.

Друге місце серед імпортованих автомобілів посів Renault. Українці ввезли 1,9 тисячі авто цього бренду за місяць.

На третьому місці розташувався бренд Audi. В Україну імпортували 1,7 тисячі таких автомобілів.

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Топ 20 найпопулярніших брендів серед імпортованих авто:

Volkswagen — 4 007 авто. Renault — 1 914 авто. Audi — 1 728 авто. Nissan — 1 654 авто. Skoda — 1 470 авто. Ford — 1 266 авто. BMW — 1 027 авто. Tesla — 949 авто. Opel — 787 авто. Hyundai — 774 авто. Mazda — 585 авто. Mercedes-Benz — 538 авто. Jeep — 497 авто. Kia — 489 авто. Toyota — 476 авто. Peugeot — 407 авто. Honda — 390 авто. Volvo — 374 авто. Mitsubishi — 310 авто. Chevrolet — 294 авто.

Серед моделей лідером залишається Volkswagen Golf. За жовтень в Україну імпортували 1,4 тисячі таких автомобілів.

Друге місце посіла Skoda Octavia (957 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Passat (782 авто).

Volkswagen Golf найчастіше імпортують в Україну з інших країн Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто:

Volkswagen Golf — 1 435 авто. Skoda Octavia — 957 авто. Volkswagen Passat — 782 авто. Renault Megane — 759 авто. Nissan Leaf — 573 авто. Renault Scenic — 516 авто. Volkswagen Tiguan — 452 авто. Tesla Model 3 — 443 авто. Nissan Qashqai — 437 авто. Audi A4 — 415 авто. Volkswagen Touran — 403 авто. Audi Q5 — 402 авто. Ford Focus — 349 авто. Skoda Fabia — 287 авто. Opel Astra — 284 авто. Mazda CX-5 — 270 авто. Nissan Rogue — 261 авто. Tesla Model Y — 259 авто. Opel Zafira — 257 авто. BMW 3 Series — 238 авто.

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