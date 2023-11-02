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Авто

В Україну стали імпортувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня

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Фото: Volkswagen | За жовтень в Україну імпортували 1,4 тисячі автомобілів Volkswagen Golf

Українці стали імпортувати більше вживаних автомобілів з інших країн. Найбільшим попитом у нашій країні користуються моделі бренду Volkswagen.

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В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Також за минулий місяць збільшилася кількість "свіжопригнаних" вживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

За жовтень частка електричних моделей у сегменті імпортованих авто становила 16,6%. Це на 8,2% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Бренд Volkswagen лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й серед імпортованих авто з пробігом. За жовтень в Україні зареєстрували трохи більше ніж 4 тисячі таких автомобілів, які були імпортовані з інших країн.

Друге місце серед імпортованих автомобілів посів Renault. Українці ввезли 1,9 тисячі авто цього бренду за місяць.

На третьому місці розташувався бренд Audi. В Україну імпортували 1,7 тисячі таких автомобілів.

Важливо
Українці стали купувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня
Українці стали купувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня

Топ 20 найпопулярніших брендів серед імпортованих авто:

  1. Volkswagen — 4 007 авто.
  2. Renault — 1 914 авто.
  3. Audi — 1 728 авто.
  4. Nissan — 1 654 авто.
  5. Skoda — 1 470 авто.
  6. Ford — 1 266 авто.
  7. BMW — 1 027 авто.
  8. Tesla — 949 авто.
  9. Opel — 787 авто.
  10. Hyundai — 774 авто.
  11. Mazda — 585 авто.
  12. Mercedes-Benz — 538 авто.
  13. Jeep — 497 авто.
  14. Kia — 489 авто.
  15. Toyota — 476 авто.
  16. Peugeot — 407 авто.
  17. Honda — 390 авто.
  18. Volvo — 374 авто.
  19. Mitsubishi — 310 авто.
  20. Chevrolet — 294 авто.

Серед моделей лідером залишається Volkswagen Golf. За жовтень в Україну імпортували 1,4 тисячі таких автомобілів.

Друге місце посіла Skoda Octavia (957 авто). Третє місце дісталося Volkswagen Passat (782 авто).

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf найчастіше імпортують в Україну з інших країн
Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто:

  1. Volkswagen Golf — 1 435 авто.
  2. Skoda Octavia — 957 авто.
  3. Volkswagen Passat — 782 авто.
  4. Renault Megane — 759 авто.
  5. Nissan Leaf — 573 авто.
  6. Renault Scenic — 516 авто.
  7. Volkswagen Tiguan — 452 авто.
  8. Tesla Model 3 — 443 авто.
  9. Nissan Qashqai — 437 авто.
  10. Audi A4 — 415 авто.
  11. Volkswagen Touran — 403 авто.
  12. Audi Q5 — 402 авто.
  13. Ford Focus — 349 авто.
  14. Skoda Fabia — 287 авто.
  15. Opel Astra — 284 авто.
  16. Mazda CX-5 — 270 авто.
  17. Nissan Rogue — 261 авто.
  18. Tesla Model Y — 259 авто.
  19. Opel Zafira — 257 авто.
  20. BMW 3 Series — 238 авто.

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