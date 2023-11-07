В Японії знайшли склад з культовими спорткарами Nissan вартістю $10 мільйонів (фото)

Nissan Skyline GT-R не можна імпортувати у США, доки авто не виповниться 25 років. Більшість власників цих авто щомісяця платять гроші за їхнє безпечне зберігання на складі в Японії.

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У передмісті Токіо виявили незвичайний склад із десятками спорткарів Nissan Skyline GT-R. Сумарна вартість цих авто становить близько 10 мільйонів доларів. Про це розповіли на сайті Motor1.

Перший Nissan Skyline GT-R дебютував у 1969 році. Це була заряджена версія компактного седана зі 160-сильним двигуном.

Найвідомішими представниками Skyline GT-R є моделі в кузовах R32, R33 і R34. Вони вперше були запропоновані з системою повного приводу ATTESA ETS та потужними турбованими двигунами RB26DETT.

Всередині цього складу зібрана велика кількість Nissan Skyline GT-R. Більшу частину з них становлять спорткари в кузові R34.

Найпопулярнішим автомобілем на складі є Nissan Skyline GT-R у кузові R34 Фото: Carrara Books

Власники складу поділилися, що багато авто належать покупцями зі США. У Штатах діє "правило 25 років", яке забороняє імпортувати автомобілі віком до 25 років, якщо вони від початку не були сертифіковані для продажу в Америці.

З цієї причини власники досі не доставили свої спорткари до США. Вони щомісяця платять за безпечне зберігання автомобілів у Японії.

Деякі американці здійснювали поїздки через Тихий океан, щоб хоча б поглянути на свої Nissan Skyline GT-R. Деякі люди купували автомобіль, навіть не побачивши його наживо.

"Правило 25 років" вже не поширюється на багато з цих автомобілів, оскільки вони досягли необхідного віку. Тепер вони чекають своєї черги, щоб вирушити до США.

Усі автомобілі регулярно обслуговують Фото: Carrara Books

Нагадаємо, що Nissan Skyline GT-R (R34) оснащений 2,6-літровим турбованим двигуном потужністю 280 к.с. і 392 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

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