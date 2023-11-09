Класика на новий лад: культовий спорткар BMW 80-повернули у виробництво (фото)

BMW 635i від Carlex Design буде випущено обмеженим тиражем у сім екземплярів. Новинка отримала змінений інтер'єр із потужною аудіосистемою і кілька косметичних поліпшень.

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Компанія Carlex Design представила рестомод на базі спорткара BMW 6 Series 1986 року випуску. Автомобіль став сучаснішим, але зберіг дух оригінальної моделі. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

BMW 635i від Carlex Design виготовлено з пошкоджених екземплярів моделі. Новинка має класичну світлотехніку, включно з фарами, ліхтарями та поворотниками.

Спорткар отримав комплект нових колісних дисків у ретро-стилі. Кузов пофарбували в чорний колір і доповнили хромованим оздобленням.

Кузов авто пофарбували в чорний колір Фото: Carlex Design

Підвіска спорткара була модернізована. Вона стала жорсткішою, але залишилася досить комфортною для повсякденної експлуатації авто.

В інтер'єрі з'явилося оздоблення з коричневої шкіри. Також з'явилися замшеві вставки, а приладова панель виконана з патинованої шкіри.

Інтер'єр спорткара був сильно змінений Фото: Carlex Design

Всередині навіть можна знайти класичне радіо, але до нього можна під'єднати смартфон. Ще одним нововведенням стала потужна аудіосистема з восьмиканальним підсилювачем.

BMW 635i оснащений 3,4-літровим атмосферним двигуном потужністю 218 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 9 секунд. Максимальна швидкість становить 221 км/год.

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Загалом буде виготовлено сім екземплярів BMW 635i від Carlex Design. Збірка кожного авто займає понад 1200 робочих годин.

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