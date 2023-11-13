Який вигляд має найбільший музей Toyota Land Cruiser у світі (відео)

У музеї зібрані позашляховики та пікапи Toyota Land Cruiser різних поколінь. Кожен автомобіль у колекції має свою цікаву історію.

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У Юті розташований масштабний музей, присвячений позашляховику Toyota Land Cruiser. У ньому зберігається понад 100 автомобілів, включно з класичними моделями. Відео опублікували на YouTube-каналі Larry Chen.

Спочатку в будівлі Музею спадщини Land Cruiser зберігалися трактори та вилочні навантажувачі. Через роки засновник закладу Грег Міллер вирішив присвятити його японському позашляховику.

Одним із найцікавіших експонатів є Toyota Land Cruiser FJ25 1958 року випуску. Це перший екземпляр моделі, який було продано в США. Його купив шкільний учитель прямо в порту.

Також у музеї можна знайти позашляховик, який використовувався для зйомки телерепортажів або пікап Toyota Land Cruiser HJ47 для швидкої допомоги. Крім цього є і позашляховик, який використовували в спецназі.

Ці пікапи використовували медики та пожежники Фото: Cкриншот

Іншими цікавими експонатами є позашляховики GRJ76 і GRJ79, присвячене 30-річному ювілею моделі, а також Toyota Bandeirante з двигуном Mercedes-Benz. У музеї можна знайти та військовий Mega Cruiser, який називають "японським Humvee".

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Багато з цих автомобілів мають свою історію. Наприклад, Toyota Land Cruiser FJ40, що згорів під час пожежі в Каліфорнії у 2018 році. Власник позашляховика намагався врятувати його, але всі спроби виявилися марними.

Цей Toyota Land Cruiser згорів під час пожежі в Каліфорнії Фото: Cкриншот

Грег Міллер зізнався, що планує розширити свій музей. Найближчим часом він збирається купити новий Toyota Land Cruiser 300, який недоступний у США.

Раніше Фокус розповів, що на виставці SEMA 2023 у Лас-Вегасі представили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ Bruiser.