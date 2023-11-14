Заряджені автомобілі Porsche отримають нову унікальну особливість (фото)

У Porsche придумали, як ще сильніше відрізнити моделі Turbo від інших автомобілів. Для цього було розроблено монотонний герб бренду Turbonite, який дебютує на Panamera 2024 року.

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Porsche показав свій новий логотип, який з'явиться на всіх моделях Turbo. Він дозволить виділити заряджену модифікацію серед менш потужних авто. Про це розповіли на сайті бренду.

Багато автовиробників виділяють свої знакові моделі унікальними емблемами. Цю тенденцію довгі роки ігнорувала компанія Porsche, герб якої можна зустріти на всіх автомобілях.

Починаючи з Porsche Panamera наступного покоління всі моделі у версії Turbo і Turbo S отримають ексклюзивний монотонний логотип сірого кольору. Він отримав назву Turbonite.

Ексклюзивний логотип встановлюватимуть на всі моделі Porsche Turbo Фото: Porsche

"Тепер ми хочемо зробити Turbo ще більш помітним", — сказав головний дизайнер Porsche Міхаель Мауер.

Turbonite замінить традиційний червоно-золотий логотип. При цьому приглушені чорний і сірий кольори можна буде знайти не тільки на новій емблемі, а й на зовнішньому оздобленні, включно з бамперами та бічними склами.

Колір Turbonite буде використовуватися і на інших елементах авто Фото: Porsche

У колір Turbonite пофарбують і деякі елементи в інтер'єрі. Так моделі Turbo будуть ще сильніше відрізнятися від інших версій.

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У Porsche зазначили, що всі ці елементи не будуть доступні за доплату для таких моделей як GTS і Carrera. Крім цього їх не потрібно буде докуповувати для автомобілів у версії Turbo.

Раніше Фокус писав, що спорткар Porsche 911 отримає нову заряджену модифікацію GT3 RS Manthey Racing.