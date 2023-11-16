Японський Dodge Challenger: хетчбек Honda Civic отримав нестандартний тюнінг (фото)

Mitsuoka M55 присвячений 55-річчю японського автовиробника. Новинка заснована на Honda Civic 11-го покоління, але має дизайн у стилі Dodge Challenger.

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В Японії представили незвичайний концепт-кар Mitsuoka M55. Новинка заснована на хетчбеку Honda Civic 11-го покоління та отримала дизайн у стилі Dodge Challenger. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Mitsuoka M55 була створена на честь 55-річчя компанії. Дизайнери доклали всіх зусиль, щоб перетворити обтічний хетчбек на п'ятидверну копію американського спорткара.

Автомобіль зберіг двері, дах і скло Honda Civic. Всі інші деталі кузова були замінені.

Спереду розташовані чотири круглі фари та прямокутна решітка радіатора. Також автомобіль отримав компактний сплітер.

Ззаду встановлено два незвичайні ліхтарі та решітки на задньому склі. Крім цього на капоті розташований спойлер.

Ззаду встановлено нові ліхтарі та спойлер Фото: Mitsuoka

Mitsuoka M55 ширша за стандартний хетчбек, а також отримала нові легкосплавні диски чорного кольору. На шинах з'явилися написи білого кольору.

В інтер'єрі також є кілька змін. Всередині з'явилася нова шкіряна оббивка в ретростилі та логотип Mitsuoka на кермі.

Інтер'єр авто залишився майже без змін Фото: Mitsuoka

Під капотом встановлено 1,5-літровий турбований двигун потужністю 182 к.с. і 240 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

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Концепт-кар не планують запустити у виробництво. Його вперше покажуть наживо у виставковому залі Mitsuoka Azabu в Токіо 24 листопада.

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