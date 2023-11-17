Пікап Ford встановив новий світовий рекорд з їзди на двох колесах (фото)

Каскадеру знадобилося кілька спроб, щоб встановити цей незвичайний рекорд. Водій зміг проїхати на двох колесах пікапа через отвір завширшки всього 88 см.

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Пол Свіфт за кермом пікапа Ford Ranger Raptor встановив незвичайний світовий рекорд Гіннеса. Британський каскадер проїхав на двох колесах через отвір завширшки всього 88 см. Відео опублікували на YouTube-каналі Guinness World Records.

Рекордний заїзд було проведено на початку листопада в рамках Дня рекордів Гіннеса. Рекорд було визначено шляхом вимірювання ширини проміжку між двома перешкодами, які довелося подолати каскадеру.

Пол Свіфт перевершив попередній рекорд лише на один сантиметр. Проте для такого вузького отвору це відчутна різниця.

Каскадер поділився, що йому вдалося встановити новий рекорд через кілька невдалих спроб. Крім цього йому заважав несприятливий вітер.

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Ford Ranger Raptor виявився занадто важким, тому рампу для підйому лівого боку авто довелося зміцнити. Висота підвіски авто також ускладнювала збереження стійкості, але міцна конструкція пікапа компенсувала це.

Раніше Фокус розповів, що в Південній Африці встановили незвичайний світовий рекорд Гіннесса за участю 796 позашляховиків Suzuki Jimny.