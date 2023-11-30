Культова капсула часу: виявлено 33-річний Chevrolet Corvette у новому стані (фото)

Цей Chevrolet Corvette C4 ZR-1 проїхав лише 143 кілометри за 33 роки. Спорткар оснащений 375-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 5 секунд.

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На аукціоні Bring a Trailer виставили спорткар Chevrolet Corvette C4 ZR-1. Автомобіль має чудовий стан і невеликий пробіг. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Chevrolet Corvette C4 випускався з 1983 до 1996 року. Модифікація ZR-1 є топовою в лінійці та вирізняється потужнішим двигуном, поліпшеною підвіскою та іншими доробками.

Цей спорткар пофарбований у темно-червоний колір. Зовнішній вигляд доповнюють 17-дюймові легкосплавні колісні диски, які взуті в шини Goodyear Eagle ZR.

Спорткар пофарбований у темно-червоний колір Фото: Bring a Trailer

На кузові немає жодних пошкоджень. Власник поділився, що регулярно обслуговував спорткар і не їздив на ньому.

Спорткар має відмінний стан Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр виконаний зі шкіри та тканини. До списку оснащення входять стереосистема, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, система попередження про тиск у шинах і цифрова панель приладів.

Усередині встановлено цифрову панель приладів Фото: Bring a Trailer

Chevrolet Corvette C4 ZR-1 оснащений 5,7-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 375 к.с. і 502 Нм крутного моменту. Він працює в парі 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5 секунд. Максимальна швидкість становить 290 км/год.

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Пробіг спорткара становить лише 143 км. Торги за лот закінчуються через 5 днів, а зараз максимальна ставка за лот становить 34 000 доларів.

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