Mercedes-Benz Sprinter перетворили на затишний будинок на колесах для подорожей (фото)

Adonis Camper Van пропонує високий рівень комфорту для подорожей далеко від цивілізації. Усередині автобудинку є кухня, вітальня та ванна кімната.

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Словенська компанія Robeta Mobil створила затишний будинок на колесах на базі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Adonis Camper Van вирізняється розкішним інтер'єром з усім необхідним для подорожей далеко від цивілізації. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Кузов Adonis Camper Van пофарбований у чорний колір і доповнений декоративними смугами. Також у Robeta Mobil зробили дах Mercedes-Benz Sprinter вищим.

Adonis Camper Van отримав більш високий дах Фото: Robeta Mobil

Всередині знаходиться розкішний інтер'єр з камерами кругового огляду, круїз-контролем і датчиком сліпих зон. Внутрішнє оздоблення складається зі шкіри, тканини та дерева.

В інтер'єрі можна знайти кухню, ванну кімнату та вітальню. Електроніку живлять сонячні панелі, які здатні генерувати потужність 230 Вт.

Сидіння можна обертати Фото: Robeta Mobil

У вітальні є розкладні столики та кілька сидінь. Поруч розташована кухня з індукційною плитою, раковиною, стільницею і холодильником.

На кухні є плита і холодильник Фото: Robeta Mobil

У ванній кімнаті знаходиться керамічний унітаз, раковина і душ. Передбачено окремий бак для відходів.

Спальна зона розташована в задній частині авто. Там встановлено двоспальне ліжко з матрацом на піднятій платформі. Під ним є місце для зберігання речей.

Спальне місце розташоване ззаду Фото: Robeta Mobil

Adonis Camper Van оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 190 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Вартість автобудинку становить 133 290 євро (145 700 доларів). Також доступна велика кількість різних опцій, включно з підвіскою для бездоріжжя.

Раніше Фокус повідомляв, що у Mercedes-Benz Sprinter з'явилася нова нестандартна версія Interstate 19X.