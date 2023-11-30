Знамените шоу Джеремі Кларксона закривають: відома причина

Автомобільна передача The Grand Tour виходила з 2016 року і була створена екс-ведучими шоу Top Gear. В Amazon Prime Video вирішили не продовжувати контракт із ними.

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Amazon Prime Video завершив зйомки останнього епізоду телешоу The Grand Tour у Зімбабве. Фінальна автомобільна передача Джеремі Кларксона, Джеймса Мея і Річарда Гаммонда буде випущена у 2024 році. Про це повідомляє ВВС.

Контракт Amazon Prime Video з тріо ведучих вирішили не продовжувати, тому поки що нові сезони The Grand Tour не плануються. Не виключено, що передачу перезапустять дещо пізніше, але вже без Кларксона, Мея і Гаммонда. Самі ведучі поки що не коментують ситуацію.

Останнім часом шоу зробило акцент на автомобільні подорожі Фото: Amazon Prime Video

Шоу The Grand Tour з'явилося у 2016 році після того, як Джеремі Кларксон, Джеймс Мей і Річард Гаммонд покинули іншу відому телепередачу про авто — Top Gear. Причиною їхнього відходу став конфлікт Кларксона з продюсером.

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Спочатку телешоу випускали у форматі Top Gear і воно виявилося дуже популярним. Утім, згодом The Grand Tour змінили і зробили акцент на подорожі на авто в різні куточки планети.

Ведучі телешоу вже неодноразово зізнавалися, що вік заважає їм викладатися на повну і зйомки стають для них складним випробуванням. Для довідки: Кларксону зараз 63 роки, Мею — 60, а Гаммонду — 52.

До слова, нещодавно ВВС оголосили про закриття і шоу Top Gear через травму одного з ведучих.

Також Фокус повідомляв, що Porsche припинили випуск нестандартної моделі.