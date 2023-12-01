У США викрадачі не змогли вкрасти спорткар Porsche через механічну КПП (відео)

Викрадачі не були готові до того, що німецький спорткар оснащений "механікою", а не автоматичною КПП. Вони втекли після кількох невдалих спроб рушити з місця.

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В американському місті Бетесда сталася курйозна спроба викрадення спорткара Porsche 718 Boxster. Викрадачі не змогли навіть рушити з місця через механічну коробку передач. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Інцидент стався ввечері 26 листопада. Власник спорткара поділився деякими подробицями.

На записі з відеореєстратора видно, як злочинці на кросовері Nissan Rogue зупинилися біля Porsche 718 Boxster. Один із викрадачів відштовхнув чоловіка від спорткара, а його спільник сів у авто.

Через кілька секунд двигун спорткара запустили, але він раптово заглух. Інші спроби рушити з місця також закінчилися провалом. Причиною стало те, що викрадач не зміг увімкнути першу передачу.

Після провального пограбування злочинці поїхали геть на своєму Nissan Rogue. Власнику Porsche 718 Boxster вдалося втекти до ресторану, який був поруч.

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Нагадаємо, що Porsche 718 Boxster пропонується з кількома бензиновими двигунами на вибір. Топова версія GTS оснащена 4,0-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 400 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 293 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Національному бюро страхових злочинів назвали автомобілі, які найбільше викрадають у США.