Оновлений кросовер Hyundai Tucson 2024 отримав спортивну версію (фото)

Hyundai Tucson N Line пропонує спортивніший дизайн екстер'єру. Новинку можуть оснастити 261-сильною гібридною установкою з низькою витратою палива.

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Розсекречено спортивну версію N Line для оновленого Hyundai Tucson. Кросовер відрізняється зміненим дизайном екстер'єру та іншими поліпшеннями. Про це повідомили на сайті Motor1.

Новий Hyundai Tucson отримав оновлені решітку радіатора, передній і задній бампери, а також оптику. Крім цього модель вперше доступна з матовим кольором кузова.

Оновлений Hyundai Tucson отримав змінений дизайн Фото: Hyundai

Версія N Line робить зовнішній вигляд кросовера більш спортивним. Спереду з'явилися нові сталеві молдинги та збільшений повітрозабірник.

Крім цього для Hyundai Tucson N Line запропонують нові 19-дюймові колісні диски. Вони будуть доступні в кількох варіантах оформлення.

В інтер'єрі також очікується кілька змін. Найімовірніше, спортивну версію запропонують з ексклюзивним внутрішнім оздобленням.

З чуток, Hyundai Tucson N Line оснастять гібридною установкою з 1,6-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 261 к.с. і 304 Нм крутного моменту. Вона працюватиме в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Прем'єра спортивної версії кросовера відбудеться вже наприкінці цього року. Вартість моделі буде оголошено пізніше.

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