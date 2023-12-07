Гібрид чи електрокар: розкрито подробиці найдешевшого кросовера Alfa Romeo (відео)

Новий Alfa Romeo Brennero — компактний кросовер В-класу з елегантним дизайном. Модель буде доступна виключно в гібридних та електричних версіях.

Related video

З'явилася нова інформація про майбутній компактний кросовер Alfa Romeo. Модель представлять на початку 2024 року і назвуть Brennero — на честь перевалу Бреннер в італійських Альпах. Назва була оригінально зашифрована у відео на сторінці Alfa Romeo в соцмережі X.

Модель запропонують у гібридних та електричних версіях Фото: largus.fr

У короткому ролику опублікували географічні координати перевалу Бреннер. До речі, це не перша модель Alfa Romeo, з подібним ім'ям, адже на честь перевалів названі і два інших кросовери марки — Stelvio і Tonale.

Авто отримає віртуальний щиток приладів Фото: largus.fr

Раніше новий Alfa Romeo Brennero показали на перших тизерах. У авто елегантний дизайн з високою віконною лінією і захованими в стійках ручками задніх дверей. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів.

Важливо

Економія палива за розумні гроші: найдоступніші гібриди в Україні (фото)

Кросовер Alfa Romeo Brennero кине виклик Nissan Juke і Volkswagen T-Cross. Модель В-класу побудована на платформі Stellantis STLA Small, тобто порідниться з Jeep Avenger і Fiat 600. Усі версії кросовера будуть електрифіковані.

Електромобіль Alfa Romeo Brennero оснастять 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 400 км. Крім того, будуть доступні 1,2-літрові турбомотори на 100 і 136 к. с., доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілем стане і новий Fiat Panda, причому він коштуватиме 20 000 євро.

Також ми писали, що електрокаром зроблять Jeep Wrangler нового покоління.