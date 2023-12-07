Гибрид или электрокар: раскрыты подробности самого дешевого кроссовера Alfa Romeo (видео)

Новый Alfa Romeo Brennero — компактный кроссовер В-класса с элегантным дизайном. Модель будет доступна исключительно в гибридных и электрических версиях.

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Появилась новая информация про будущий компактный кроссовер Alfa Romeo. Модель представят в начале 2024 года и назовут Brennero – в честь перевала Бреннер в итальянских Альпах. Название было оригинально зашифровано в видео на странице Alfa Romeo в соцсети X.

Модель предложат в гибридных и электрических версиях Фото: largus.fr

В коротком ролике опубликовали географические координаты перевала Бреннер. К слову, это не первая модель Alfa Romeo, с подобным именем, ведт в честь перевалов названы и два других кроссовера марки – Stelvio и Tonale.

Авто получит виртуальный щиток приборов Фото: largus.fr

Ранее новый Alfa Romeo Brennero показали на первых тизерах. У авто элегантный дизайн с высокой оконной линией и спрятанными в стойках ручками задних дверей. В салоне установлен виртуальный щиток приборов.

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Кроссовер Alfa Romeo Brennero бросит вызов Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Модель В-класса построена на платформе Stellantis STLA Small, то есть породнится с Jeep Avenger и Fiat 600. Все версии кроссовера будут электрифицированы.

Электромобиль Alfa Romeo Brennero оснастят 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Кроме того, будут доступны 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 л. с., дополненные 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобилем станет и новый Fiat Panda, причем он будет стоить 20 000 евро.

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