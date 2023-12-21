Американський Duster: рідкісний позашляховик 70-х завівся і поїхав після 16 років простою (відео)

Plymouth Trail Duster не виїжджав на дороги з 2007 року. Позашляховик покритий іржею, але завівся і навіть зміг продемонструвати свої позашляхові здібності.

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У США повернули до життя раритетний Plymouth Trail Duster 1978 року. Рамний позашляховик простояв 16 років покинутим у сараї. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Dead Dodge Garage.

Позашляховик завівся після нескладного ремонту Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Trail Duster не їздив з 2007 року. Він місцями вкрився іржею, його фарба подекуди потріскалася, а в салоні розірване оздоблення. Позашляховик потребує догляду.

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Двигун спочатку не заводився, але після того, як його прочистили і встановили новий розподільник запалювання, він ожив. А після ремонту гальмівних шлангів Plymouth Trail Duster зміг поїхати і навіть подолати нескладне бездоріжжя.

У салоні розірване оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Trail Duster — дуже рідкісна модель, адже з 1974 по 1981 рік випущено лише 36 тисяч авто. Він не має нічого спільного з європейським Duster. По суті, це був брат-близнюк Dodge Ramcharger — обидві моделі були побудовані на рамному шасі пікапа Ram.

Позашляховик оснащений 6,6-літровим V8 потужністю 165 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП, а його повний привід доповнено понижувальною передачею. Також модель випускали з двигунами об'ємом 5,9 л (175 к. с.) і 7,2 л (220 к. с.).

Раніше Фокус повідомляв, що покинута американська вантажівка завелася після 70 років простою на звалищі.

Також ми писали, що рідкісний спорткар Dodge завели після 37 років у гаражі.