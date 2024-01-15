Раритети в пилюці: виявлено величезну таємну колекцію ретроавто (відео)

У колекції зібрані нерозпродані дилером автомобілі різних років випуску. Серед них — спорткари, великі седани, рамні позашляховики та пікапи.

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У США знайдено величезну колекцію старовинних автомобілів. Кілька десятків автомобілів зберігаються у великому ангарі та на подвір'ї біля нього. Їм присвятили відео на YouТube-каналі IowaClassicCars.

Pontiac Fiero та Firebird Фото: скриншот / YouTube

Усі ці автівки належать автодилеру з Айови. Автосалон є сімейним бізнесом, і їх зібрав ще його батько — це автомобілі, які з різних причин не вдалося продати.

Автосалон працює вже понад 60 років. Більшість непроданих машин зібрали з 60-х по 80-ті роки. Найстарішими є величезні Chrysler Newport 1961 року та Plymouth Belvedere 1962 року.

Plymouth Belvedere 1962 року Фото: скриншот / YouTube Chrysler Newport 1961 року Фото: скриншот / YouTube Plymouth Sport Satellite 1969 року Фото: скриншот / YouTube Rambler Classic 770 1966 року Фото: скриншот / YouTube Dodge Ramcharger Фото: скриншот / YouTube GMC Sierra Фото: скриншот / YouTube

Найцінніші авто в колекції — Pontiac Firebird 1969 року, Oldsmobile Cutlass 1965 року, а також Chevrolet Corvette третього та четвертого поколінь.

Також в ангарі зберігаються рідкісний кабріолет Chrysler 300 1968 року, Plymouth Sport Satellite 1969 року, Chevrolet Camaro та Monte Carlo 70-х. Єдине авто не зі США — британський родстер MG.

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На вулиці стоїть непогано збережений Rambler Classic 770 1966 року. Із пізніших моделей варто зазначити про середньомоторний Pontiac Fiero, а також рамні позашляховики та пікапи Dodge Ramcharger, Ford F-series і GMC Sierra.

Стан автомобілів різний: одні добре збереглися, інші потребують ремонту. Зараз їх планують розпродати.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію старовинних спорткарів загальною вартістю $1,5 мільйона.

Також ми писали, що механік за півтора року зібрав два десятки Toyota Land Cruiser різних років випуску.