Раритети в пилюці: виявлено величезну таємну колекцію ретроавто (відео)
У колекції зібрані нерозпродані дилером автомобілі різних років випуску. Серед них — спорткари, великі седани, рамні позашляховики та пікапи.
У США знайдено величезну колекцію старовинних автомобілів. Кілька десятків автомобілів зберігаються у великому ангарі та на подвір'ї біля нього. Їм присвятили відео на YouТube-каналі IowaClassicCars.
Усі ці автівки належать автодилеру з Айови. Автосалон є сімейним бізнесом, і їх зібрав ще його батько — це автомобілі, які з різних причин не вдалося продати.
Автосалон працює вже понад 60 років. Більшість непроданих машин зібрали з 60-х по 80-ті роки. Найстарішими є величезні Chrysler Newport 1961 року та Plymouth Belvedere 1962 року.
Найцінніші авто в колекції — Pontiac Firebird 1969 року, Oldsmobile Cutlass 1965 року, а також Chevrolet Corvette третього та четвертого поколінь.
Також в ангарі зберігаються рідкісний кабріолет Chrysler 300 1968 року, Plymouth Sport Satellite 1969 року, Chevrolet Camaro та Monte Carlo 70-х. Єдине авто не зі США — британський родстер MG.Важливо
На вулиці стоїть непогано збережений Rambler Classic 770 1966 року. Із пізніших моделей варто зазначити про середньомоторний Pontiac Fiero, а також рамні позашляховики та пікапи Dodge Ramcharger, Ford F-series і GMC Sierra.
Стан автомобілів різний: одні добре збереглися, інші потребують ремонту. Зараз їх планують розпродати.
Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію старовинних спорткарів загальною вартістю $1,5 мільйона.
Також ми писали, що механік за півтора року зібрав два десятки Toyota Land Cruiser різних років випуску.