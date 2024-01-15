Пыльные раритеты: обнаружена огромная тайная коллекция ретро-авто (видео)

В коллекции собраны не распроданные дилером автомобили разных лет выпуска. Среди них — спорткары, большие седаны, рамные внедорожники и пикапы.

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В США найдена огромная коллекция старинных автомобилей. Несколько десятков автомобилей хранятся в большом ангаре и во дворе возле него. Им посвятили видео на Youtube-канале IowaClassicCars.

Pontiac Fiero и Firebird Фото: скриншот / YouTube

Все эти машины принадлежат автодилеру из Айовы. Автосалон является семейным бизнесом и их собрал еще его отец – это автомобили, которые по разным причинам не удалось продать.

Автосалон работает уже более 60 лет. Большинство непроданных машин собрали с 60-х по 80-е годы. Самыми старыми являются огромные Chrysler Newport 1961 года и Plymouth Belvedere 1962 года.

Plymouth Belvedere 1962 года Фото: скриншот / YouTube Chrysler Newport 1961 года Фото: скриншот / YouTube Plymouth Sport Satellite 1969 года Фото: скриншот / YouTube Rambler Classic 770 1966 года Фото: скриншот / YouTube Dodge Ramcharger Фото: скриншот / YouTube GMC Sierra Фото: скриншот / YouTube

Наиболее ценные авто в коллекции – Pontiac Firebird 1969 года, Oldsmobile Cutlass 1965 года, а также Chevrolet Corvette третьего и четвертого поколений.

Кроме того, в ангаре хранятся редкий кабриолет Chrysler 300 1968 года, Plymouth Sport Satellite 1969 года, Chevrolet Camaro и Monte Carlo 70-х. Единственное авто не из США – британский родстер MG.

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На улице стоит неплохо сохранившийся Rambler Classic 770 1966 года. Из более поздних моделей стоит отметить среднемоторный Pontiac Fiero, а также рамные внедорожники и пикапы Dodge Ramcharger, Ford F-series и GMC Sierra.

Состояние автомобилей разное: одни хорошо сохранились, другие – требуют ремонта. Сейчас их планируют распродать.

Ранее Фокус рассказывал про заброшенную коллекцию старинных спорткаров общей стоимостью $1,5 миллиона.

Также мы писали, что механик за полтора года собрал два десятка Toyota Land Cruiser разных лет выпуска.