Шведський Corvette: виявлено дуже рідкісний і маловідомий спорткар Volvo 50-х (фото)

Випущено лише 68 кабріолетів Volvo Sport P1900 з пластиковим кузовом. Обтічний спорткар оснащений скромним 70-сильним двигуном.

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У Бельгії виставили на продаж рідкісний Volvo Sport P1900 1957 року. За спорткар планують виручити понад 120 000 доларів — як за найдорожчий варіант кросовера Volvo XC90. Про маловідому модель розповіли на сайті Car and Classic.

Авто створили під враженням від Chevrolet Corvette Фото: CarAndClassic

Кабріолет Volvo Sport P1900 став першою спробою шведської марки створити спортивне авто. Натхненням для нього став Chevrolet Corvette першого покоління — президент Volvo Ассар Габріельсон побачив американський спорткар і вирішив створити його аналог.

Як і Corvette, Volvo P1900 отримав склопластиковий кузов, причому створила його американська фірма Glasspar. Кузови будували в США і переправляли морем на складальне підприємство до Швеції.

Кабріолет оснащений 70-сильним мотором Фото: CarAndClassic

Втім, за характеристиками авто програвало Corvette. Компактний двомісний кабріолет Volvo Sport P1900 оснастили скромним 1,4-літровим двигуном на 70 к.с., адже у шведського виробника просто не було потужніших моторів на той момент. Максимальна швидкість становила лише 153 км/год.

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Слабкі характеристики, висока ціна та ненадійність авто призвели до того, що Volvo P1900 не користувався попитом. Випустили всього 68 авто, і зараз вони цінуються колекціонерами.

Випущено лише 68 Volvo Sport P1900 Фото: CarAndClassic

Набагато успішнішим виявився наступник P1900 — елегантне купе Volvo P1800. Авто вийшло швидшим і набагато надійнішим. До слова, нещодавно на продаж виставили Volvo P1800 короля Швеції.

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