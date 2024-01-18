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Авто

Шведський Corvette: виявлено дуже рідкісний і маловідомий спорткар Volvo 50-х (фото)

Volvo P1900, Volvo Sport P1900, спорткар Volvo
Фото: CarAndClassic | Volvo Sport P1900 — перший спорткар марки

Випущено лише 68 кабріолетів Volvo Sport P1900 з пластиковим кузовом. Обтічний спорткар оснащений скромним 70-сильним двигуном.

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У Бельгії виставили на продаж рідкісний Volvo Sport P1900 1957 року. За спорткар планують виручити понад 120 000 доларів — як за найдорожчий варіант кросовера Volvo XC90. Про маловідому модель розповіли на сайті Car and Classic.

Volvo P1900 1957, Volvo Sport P1900, спорткар Volvo Fullscreen
Авто створили під враженням від Chevrolet Corvette
Фото: CarAndClassic

Кабріолет Volvo Sport P1900 став першою спробою шведської марки створити спортивне авто. Натхненням для нього став Chevrolet Corvette першого покоління — президент Volvo Ассар Габріельсон побачив американський спорткар і вирішив створити його аналог.

Як і Corvette, Volvo P1900 отримав склопластиковий кузов, причому створила його американська фірма Glasspar. Кузови будували в США і переправляли морем на складальне підприємство до Швеції.

Volvo Sport P1900, Volvo P1900, спорткар Volvo Fullscreen
Кабріолет оснащений 70-сильним мотором
Фото: CarAndClassic

Втім, за характеристиками авто програвало Corvette. Компактний двомісний кабріолет Volvo Sport P1900 оснастили скромним 1,4-літровим двигуном на 70 к.с., адже у шведського виробника просто не було потужніших моторів на той момент. Максимальна швидкість становила лише 153 км/год.

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Слабкі характеристики, висока ціна та ненадійність авто призвели до того, що Volvo P1900 не користувався попитом. Випустили всього 68 авто, і зараз вони цінуються колекціонерами.

Volvo P1900, Volvo Sport P1900, спорткар Volvo Fullscreen
Випущено лише 68 Volvo Sport P1900
Фото: CarAndClassic

Набагато успішнішим виявився наступник P1900 — елегантне купе Volvo P1800. Авто вийшло швидшим і набагато надійнішим. До слова, нещодавно на продаж виставили Volvo P1800 короля Швеції.

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