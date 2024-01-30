345 сил і багате оснащення: Mazda показала недорогого конкурента BMW X5 і Lexus RX (фото)

Mazda CX-70 — п'ятимісний кросовер преміум-класу з розкішним салоном і багатим оснащенням. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях потужністю до 345 сил.

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Кросовер є п'ятимісною версією Mazda CX-90 Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-70 — третя модель у новому преміальному сімействі марки. Як і інші моделі в цій лінійці, вона побудована на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Авто стане більш доступною альтернативою BMW X5 і Lexus RX.

Передні сидіння розділені високим тунелем Фото: Mazda

Нова Mazda CX-70, по суті, є укороченою п'ятимісцевою версією флагманського кросовера CX-90. У неї така сама колісна база у 3120 мм, але менший задній звис кузова. До того ж, авто дещо відрізняється дизайном решітки радіатора, фар і переднього бампера.

У преміальної моделі дороге оздоблення салону Фото: Mazda

У салоні єдиною суттєвою відмінністю від Mazda CX-90 є відсутність третього ряду. У двох кросоверів однакові передня панель, цифровий щиток приладів і висока центральна консоль.

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Оскільки нова Mazda CX-70 — преміальна модель, то її комплектація буде багатою. Шкіряний салон, 21-дюймові диски, електропривод і вентиляція сидінь очікуються вже в базовій версії.

Головна відмінність від Mazda CX-90 — відсутність третього ряду Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-70 оснащують бензиновими 3,3-літровими турбошістками на 284 і 345 к. с., а також 328-сильною плагін-гібридною установкою. Усі версії отримали 8-ступінчастий автомат і повний привід.

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