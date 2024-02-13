Понад 1000 сил і ціна $1,5 мільйона: представлено найекстремальніший Land Rover (фото)

Land Rover Defender отримав карбоновий кузов і величезні позашляхові шини. Лімітована модель доступна в бензиновій та електричній версіях потужністю понад 1000 сил.

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У США створили надпотужний позашляховик SV Rover. Екстремальна модель на базі Land Rover Defender випускатиметься дрібними серіями і продаватиметься за ціною від 1,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті компанії Scarbo Vintage.

У позашляховика величезний кліренс і 40-дюймові шини

Саме це ательє виконало божевільний тюнінг Land Rover Defender. Від класичного позашляховика мало що залишилося — його видають хіба що двері.

SV Rover отримав повністю нове шасі, а більшість його кузовних панелей карбонові. Кліренс істотно збільшено, а колісні арки розширили, щоб помістити величезні 40-дюймові шини для бездоріжжя. Також з'явилася діодна оптика.

Модель запропонована в бензиновій та електричній версіях

Салон Land Rover Defender вирізняється простим стилем, але в його оздобленні використані карбон і алькантара. Встановлено спортивні крісла Sparco, а на передній панелі з'явилися віртуальний щиток приладів і 12,8-дюймовий тачскрін.

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Оснащення також охоплює клімат-контроль і електросклопідйомники. Ззаду передбачено невеликий багажник.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Позашляховик SV Rover доступний у двох версіях Бензиновий варіант отримав 1115-сильний V8 з турбонаддувом, а електромобіль — 1020-сильну установку і батарею на 75 кВт∙год.

В обох модифікаціях передбачено повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Встановлено повністю нову підвіску зі змінним кліренсом і робочим ходом у 762 мм. Сповільнюють SV Rover карбоново-керамічні гальма діаметром 400 мм.

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