Для дуже швидкої доставки: Ford показав спортивні фургон і пікап (фото)

Нові Ford Transit Custom і Ranger у версії MS-RT отримали обвіс, литі диски та спортивні сидіння. Пікап і фургон комплектують потужними двигунами.

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Ford запускає нову лінійку заряджених моделей MS-RT. У цьому сімействі будуть доопрацьовані комерційні моделі та пікапи. Першими представили Ford Ranger і Transit Custom у виконанні MS-RT. Їхні подробиці з'явилися на офіційному сайті Ford.

Ford Transit Custom MS-RT Фото: Ford Ford Transit Custom отримав обвіс і спойлер Фото: Ford

Нові Ford Transit Custom і Ranger у версії MS-RT стали яскравішими на вигляд. Фургон і пікап отримали аеродинамічний обвіс і задній спойлер, а їхні колісні арки розширили. Новий Ford Ranger MS-RT оснащений 21-дюймовими дисками, а Transit Custom MS-RT — 19-дюймовими.

Салон Ford Transit MS-RT Фото: Ford

Крім того, автомобілям запропоновано яскраві кольори кузова. Пікапу також зменшили кліренс.

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Салон Ford Ranger і Transit Custom MS-RT оздоблено еко-шкірою, причому на кермі вона перфорована. Спереду встановлено спортивні сидіння.

Ford Ranger MS-RT Фото: Ford Ford Ranger оснастили 240-сильним турбодизелем Фото: Ford

Оснащення автомобілів включає двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль і систему розпізнавання дорожніх знаків.

Салон Ford Ranger MS-RT Фото: Ford

Пакет MS-RT пропонують для більш потужних версій моделей. Новий Ford Transit Custom MS-RT доступний із 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем, 232-сильною плагін-гібридною установкою та 285-сильним електромотором. Пікап Ford Ranger MS-RT оснащують 3,0-літровим турбодизельним V6 на 240 к. с.

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