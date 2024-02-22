Зміниться до невпізнання: з'явилися подробиці нової Mazda 6 2025 (фото)

Нова Mazda 6 стане більшою і стрімкішою на вигляд. Седан збудують на заднбопривідній платформі і обладнають рядними шестициліндровими турбодвигунами потужністю до 345 сил.

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Седан Mazda 6 третього покоління невдовзі знімуть з виробництва і про його наступника ніяких офіційних даних наразі немає. Проте журналісти японського видання BestCar стверджують, що їм вдалося отримати інсайдерську інформацію про нову модель.

За даними BestCar, нова Mazda 6 четвертої генерації все ж буде розроблена. Її презентація відбудеться в 2025 році й модель кардинально зміниться.

Mazda 6 збудують на задньопривідній платформі Фото: BestCarWeb

По-перше, нова Mazda 6 перетвориться на чотиридверне купе з довгим капотом, покатим дахом та високою віконною лінією. Дизайнери BestCar створили рендери моделі.

По-друге, зміниться компонування моделі, адже її планують збудувати на задньопривідній платформі кросоверів Mazda CX-60 та CX-90 з поздовжнім розташуванням двигуна. Седан трохи підросте у розмірах – до 4,9 м у довжину, 1,89 м у ширину та 1,45 м у висоту при колісній базі в 2,87 м.

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Зміняться і двигуни Mazda 6 2025. Від споріднених кросоверів седан отримає 3,3-літрові рядні шістки з турбонаддувом: бензинові на 284 і 345 к. с. та дизельні потужністю 200-254 к. с. Очікується і 328-сильна плагін-гібридна установка з 2,5-літровою четвіркою та електромотором.

Усі версії седана отримають 8-ступінчастий автомат, а привід може бути заднім або повним. Ціна Mazda 6 2025 в Японії складе від 4,5 до 6,5 млн. ієн ($30 000 – 43 200).

Між іншим, на цій же платформі планується ще один кросовер Mazda CX-80, який недавно розсекретили.

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