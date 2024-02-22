Изменится до неузнаваемости: появились подробности новой Mazda 6 2025 (фото)

Новая Mazda 6 станет больше и стремительнее на вид. Седан построят на заднеприводной платформе и оборудуют рядными шестицилиндровыми турбодвигателями мощностью до 345 сил.

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Седан Mazda 6 третьего поколения вскоре снимут с производства и о его преемнике никаких официальных данных пока нет. Однако журналисты японского издания BestCar утверждают, что им удалось получить инсайдерскую информацию о новой модели.

По данным BestCar, новая Mazda 6 четвертой генерации все же будет разработана. Ее презентация состоится в 2025 году и модель кардинально изменится.

Mazda 6 построят на заднеприводной платформе Фото: BestCarWeb

Во-первых, новая Mazda 6 превратится в четырехдверное купе с длинным капотом, покатой крышей и высокой оконной линией. Дизайнеры BestCar создали рендеры модели.

Во-вторых, изменится компоновка модели, ведь ее планируют построить на заднеприводной платформе кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с продольным расположением двигателя. Седан немного подрастет в размерах — до 4,9 м в длину, 1,89 м в ширину и 1,45 м в высоту при колесной базе в 2,87 м.

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Изменятся и двигатели Mazda 6 2025. От родственных кроссоверов седан получит 3,3-литровые рядные шестерки с турбонаддувом: бензиновые на 284 и 345 л. с. и дизельные мощностью 200-254 л. с. Ожидается и 328-сильная плагин-гибридная установка с 2,5-литровой четверкой и электромотором.

Все версии седана получат 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. Цена Mazda 6 2025 в Японии составит от 4,5 до 6,5 млн. иен ($30 000 — 43 200).

Между прочим, на этой же платформе планируется еще один кроссовер Mazda CX-80, который недавно рассекретили.

Также Фокус рассказывал об экономичном кроссовере Mazda с двигателем от Toyota RAV4.