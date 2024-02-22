Модний аксесуар: пікап Tesla Cybertruck стає популярним серед знаменитостей (фото, відео)

Нова Tesla Cybertruck виявилася популярною серед селебріті. Електричний пікап придбали Кім Кардашʼян, Серена Вільямс, Спайк Лі та інші зірки.

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Електропікап Tesla Cybertruck виготовляють усього кілька місяців і відносно невеликими партіями. Тим не менш, перші власники вже отримали незвичне авто й серед них виявилося чимало знаменитостей. Зірки в соцмережах, а також папараці публікують фото і відео з селебрітіс в Tesla Cybertruck.

Цікаво, що один із перших Tesla Cybertruck забронював собі Ілон Маск, проте його за кермом серійного пікапа ще не знімали (лише раніше бачили за кермом прототипів). Зате у Tesla Cybertruck вже засвітилися зірки Голлівуду, спортсмени та співаки. Для них незвичний електромобіль став чимось на кшталт модного аксесуару.

Серена Вільямс та Алексіс Оганян

Серена Вільямс та Алексіс Оганян виїхали на Tesla Cybertruck в Маямі Фото: Backgrid

Зіркова тенісистка Серена Вільямс та її чоловік, засновик сайту Reddit Алексіс Оганян одним із перших отримали Tesla Cybertruck ще в грудні. Їх уже неодноразово бачили в пікапі на вулицях Маямі, та й самі вони публікували фото в соцмережах. Алексіс Оганян зауважив, що пікап їде плавно і нагадує броньовик із фільму "Чужі".

Спайк Лі

Спайк Лі чекав Tesla Cybertruck два роки

Голлівудський режисер, який здобув Оскар за фільм "Чорний куклукскланівець", також отримав свій електромобіль Tesla Cybertruck у грудні й одразу ж запостив його фото в Instagram. Спайк Лі зазначив, що замовив пікап ще 2 роки тому й порівняв авто з космічним кораблем.

Фаррелл Вільямс

Фаррелл Вільямс намагався запаркувати величезний пікап

Співак і креативний директор Louis Vuitton за кермом Tesla Cybertruck попав у об’єктиви папараці у Маямі в січні. Фаррелл Вільямс намагався запаркувати величезний 5,7-метровий пікап у тісному місці біля дорогого бутіку та зібрав навколо себе чималий натовп. Проте наразі не відомо, чи належить цей електрокар Фарреллу Вільямсу, чи він узяв авто покататися.

Джей Лено

Комік і телеведучий Джей Лено позичив п’яту випущену Tesla Cybertruck у друга. Його зняли, коли він їздив на пікапі вулицями Лос-Анджелеса. Лено зазначив, що пікап неймовірний і такий же швидкий, як його спортивна Tesla Model S Plaid.

Варто відзначити, що Джей Лено – знаний автоколекціонер і володіє понад трьома сотнями старовинних машин і мотоциклів. Розробці Tesla Cybertruck він присвятив один із епізодів свого телешоу й вперше сів за кермо електрокара ще до початку його виробництва.

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Менні Хошбін

Менні Хошбін показав червону Tesla Cybertruck Фото: скриншот / YouTube

Мільярдер і блогер Менні Хошбін показав найнезвичайнішу Tesla Cybertruck. Наразі більшість пікапів сріблястого кольору, а от його авто – червоне. Електрокар обклеїли плівкою у одному з американських тюнінг-ательє. До того ж, Tesla отримала карбоновий декор і особливі 20-дюймові диски.

Кім Кардашʼян

Кім Кардашʼян також придбалаTesla Cybertruck Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian

Зовсім недавно до власників Tesla Cybertruck долучилася й Кім Кардашʼян. Вона опублікувала фото свого авто в Instagram із підписом: "Крута матуся-автомобілістка". Як відомо, Кім Кардашʼян любить великі позашляховики – раніше вона придбала розкішний Mercedes-Maybach GLS 600, тюнінгований Cadillac Escalade та спортивний кросовер Lamborghini Urus.

До речі, недавно блогери протестували можливість Tesla Cybertruck форсувати водні перешкоди. Електропікап справився із завданням, але зазнав несправностей.

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