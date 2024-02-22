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Авто

Модный аксессуар: пикап Tesla Cybertruck становится популярным среди знаменитостей (фото, видео)

Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck
Фото: Tesla | Tesla Cybertruck пользуется спросом среди знаменитостей

Новая Tesla Cybertruck оказалась популярной среди селебрити. Электрический пикап приобрели Ким Кардашьян, Серена Уильямс, Спайк Ли и другие звезды.

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Электропикап Tesla Cybertruck производится всего несколько месяцев и относительно небольшими партиями. Тем не менее, первые владельцы уже получили необычное авто и среди них оказалось немало знаменитостей. Звезды в соцсетях, а также папарацци публикуют фото и видео с селебритис в Tesla Cybertruck.

Интересно, что один из первых Tesla Cybertruck забронировал себе Илон Маск, однако его за рулем серийного пикапа еще не снимали (только ранее видели за рулем прототипов). Зато в Tesla Cybertruck уже засветились звезды Голливуда, спортсмены и певцы. Для них необычный электромобиль стал чем-то вроде модного аксессуара.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Серена Уильямс Тесла, Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Серена Уильямс и Алексис Оганян выехали на Tesla Cybertruck в Майами
Фото: Backgrid

Звездная теннисистка Серена Уильямс и ее муж, основатель сайта Reddit Алексис Оганян одним из первых получили Tesla Cybertruck еще в декабре. Их уже неоднократно видели в пикапе на улицах Майами, да и сами они публиковали фото в соцсетях. Алексис Оганян отметил, что пикап едет плавно и напоминает броневик из фильма "Чужие".

Спайк Ли

Спайк Ли Тесла, Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Спайк Ли ждал Tesla Cybertruck два года

Голливудский режиссер, получивший Оскар за фильм "Черный куклуксклановец", также получил свой электромобиль Tesla Cybertruck в декабре и сразу же запостил его фото в Instagram. Спайк Ли отметил, что заказал пикап еще 2 года назад и сравнил авто с космическим кораблем.

Фаррелл Уильямс

Фаррелл Уильямс Тесла, Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Фаррелл Уильямс пытался запарковать огромный пикап

Певец и креативный директор Louis Vuitton за рулем Tesla Cybertruck попал в объективы папарацци в Майами в январе. Фаррелл Уильямс пытался запарковать огромный 5,7-метровый пикап в тесном месте возле дорогого бутика и собрал вокруг себя большую толпу. Однако пока не известно, принадлежит ли этот электрокар Фарреллу Уильямсу или он взял авто покататься.

Джей Лено

Комик и телеведущий Джей Лено одолжил пятую выпущенную Tesla Cybertruck у друга. Его засняли, когда он ездил на пикапе по улицам Лос-Анджелеса. Лено отметил, что пикап невероятный и такой же быстрый, как его спортивная Tesla Model S Plaid.

Стоит отметить, что Джей Лено — известный автоколлекционер и владеет более чем тремя сотнями старинных машин и мотоциклов. Разработке Tesla Cybertruck он посвятил один из эпизодов своего телешоу и впервые сел за руль электрокара еще до начала его производства.

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Мэнни Хошбин

Tesla Cybertruck красная, Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Мэнни Хошбин показал красную Tesla Cybertruck
Фото: скриншот / YouTube

Миллиардер и блогер Мэнни Хошбин показал самую необычную Tesla Cybertruck. Сейчас большинство пикапов серебристого цвета, а вот его авто — красное. Электрокар оклеили пленкой в одном из американских тюнинг-ателье. К тому же, Tesla получила карбоновый декор и особые 20-дюймовые диски.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян Тесла, Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Ким Кардашьян также приобрела Tesla Cybertruck
Фото: Instagram/Kim Kardashian
Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, новая Tesla Cybertruck Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian

Совсем недавно к владельцам Tesla Cybertruck присоединилась и Ким Кардашьян. Она опубликовала фото своего авто в Instagram с подписью: "Крутая мамочка-автомобилистка". Как известно, Ким Кардашьян любит большие внедорожники — ранее она приобрела роскошный Mercedes-Maybach GLS 600, тюнингованный Cadillac Escalade и спортивный кроссовер Lamborghini Urus.

Кстати, недавно блогеры протестировали возможность Tesla Cybertruck форсировать водные преграды. Электропикап справился с задачей, но потерпел неисправности.

Также Фокус рассказывал, что новая Tesla Cybertruck может ржаветь после дождя.