Витрату пального нових авто перевірили в реальних умовах: результати здивували
У більшості протестованих авто різниця між паспортною та реальною витратою пального складає до 5%. Деякі автівки виявилися економічнішими, ніж заявляли їх виробники.
Австралійська автомобільна асоціація (ААА) провела своє чергове дослідження економічності автомобілів. Витрату пального моделей різних класів перевірили в реальних умовах. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Для випробувань вибрали 13 моделей, серед яких — компактні міські авто, кросовери, седани і сімейні мінівени. Їх тестували у відповідності з суворою процедурою, яку використовують при визначення споживання пального за методикою WLTP. У більшості з них реальна витрата більша, аніж паспортна.
У середньому, розходження між заявленою та реальною витратою пального відносно невелике – в межах 5%. Одначе, у BMW X3 воно складає 20%: кросовер споживає 8,9 л на 100 км, хоча виробник указує 7,4 л на 100 км.
У той же час, Kia Carnival в тесті показав результат 6,0 л на 100 км, що на 7% менше паспортних даних (6,5%). А в Hyundai i30 і Staria, MG HS та Toyota Camry заявлена і реальна витрата пального фактично однакові.
|Назва моделі
|Паспортна витрата
|Реальна витрата
|Різниця
|Audi Q5
|4,8 л/100 км
|5,6 л/100 км
|–17%
|BMW X3
|7,4 л/100 км
|8,9 л/100 км
|–20%
|Hyundai i30
|7,4 л/100 км
|7,5 л/100 км
|–1%
|Hyundai Staria
|8,2 л/100 км
|8,3 л/100 км
|–1%
|Kia Carnival
|6,5 л/100 км
|6,0 л/100 км
|7%
|Kia Sportage
|6,3 л/100 км
|6,6 л/100 км
|–5%
|MG3
|6,7 л/100 км
|7,9 л/100 км
|–19%
|MG HS
|7,3 л/100 км
|7,4 л/100 км
|1%
|Mitsubishi Eclipse Cross
|7,3 л/100 км
|7,6 л/100 км
|–3%
|Mitsubishi Outlander
|7,6 л/100 км
|7,9 л/100 км
|–4%
|Toyota Camry
|6,8 л/100 км
|6,7 л/100 км
|1%
|Toyota Yaris Cross Hybrid
|3,8 л/100 км
|4,3 л/100 км
|–12%
|Volvo XC40
|6,9 л/100 км
|7,6 л/100 км
|–9%
Директор ААА Майкл Бредлі заявив, що подібні тести покликані допомогти автомобілістам вибрати машини, які дозволять зекономити сотні доларів на рік на пальному.
До речі, недавно в умовах зими виміряли і запас ходу електромобілів.
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