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Авто

MG презентували доступних конкурентів Tesla із запасом ходу до 700 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | MG почне продавати в Європі два нових електрокара

Седан MG 9 та кросовер S9 запропонують у версіях на 340 і 544 к. с. Електромобілі багато оснащені, а їх салон оздоблений дорогою шкірою.

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На Женевському автосалоні презентували нові MG 9 та S9. Електричні седан і кросовер будуть продаватися в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобілі MG 9 і S9 – це глобальні версії моделей Rising Auto R7 та F7. Обидві марки належать китайському концерну SAIC. Електрокари продаватимуть у Європі та Південній Америці, а їх стартова ціна складе близько $40 000.

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Седан MG 9
Фото: CarNewsChina
MG 9, електромобілі MG, новий MG 9, електромобіль MG Fullscreen
У MG 9 низький коефіцієнт аеродинаміки
Фото: CarNewsChina

Новий MG 9 – обтічний седан-купе, а MG S9 – купе-кросовер. Обидві моделі вирізняються стрімким дизайном з вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами.

У електрокарів продумана аеродинаміка. Коефіцієнт лобового опору MG 9 складає 0,206, а MG S9 – 0,237. Седан сягає 5000 мм в довжину при колісній базі 3000 мм. Кросовер трохи компактніший: його довжина сягає 4950 мм, а відстань між осями – 2950 мм.

MG S9, електромобілі MG, новий MG 9, електромобіль MG Fullscreen
Кросовер MG S9
Фото: CarNewsChina
MG S9, електромобілі MG, новий MG 9, електромобіль MG Fullscreen
MG S9 вирізняється стрімким дизайном
Фото: CarNewsChina

Салон електрокарів MG оздоблений шкірою Nappa. У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї, ще один екран передбачений для задніх пасажирів. Оснащення включає камери кругового огляду, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

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Електромобілі MG пропонують у задньопривідній 340-сильній і повнопривідній 544-сильній повнопривідній модифікаціях. Топові варіанти розганяються до 100 км/год за 3,8 с.

Салон MG 9, електромобілі MG, MG 9, новий MG 9, електромобіль MG Fullscreen
У салоні електрокарів установлено три дисплея на передній панелі
Фото: CarNewsChina

Седану і кросоверу пропонують батареї ємністю 77 і 90 кВт∙год. Запас ходу MG 9 сягає 600-700 км, а MG S9 – 570-670 км. Із такими характеристиками електрокари можуть стати недорогою альтернативою Tesla.

Між іншим, на автошоу в Женеві також презентували новий MG 3 – потужний 192-сильний хетчбек В-класу з витратою 4,4 л/100 км.

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