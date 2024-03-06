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Авто

Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото)

Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім
Фото: autoevolution.com | Автодім Tiffin Phaeton сягає 13,7 м завдовжки

Tiffin Phaeton — автодім преміумкласу із салоном, оздобленим шкірою, деревом і мармуром. Усередині з'явилися спальня, велика кухня-вітальня та санвузол.

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Американська компанія Tiffin Motorhomes презентувала розкішний дім на колесах Phaeton. Невдовзі він надійде в продаж за ціною від 500 000 доларів. Про це розповідає сайт Autoevolution.

автодім Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім Fullscreen
Дім на колесах обладнано 450-сильним турбодизелем
Фото: autoevolution.com

Tiffin Phaeton позиціонують як автодім преміум-класу. В його основі лежить шасі вантажівки Freightliner PowerGlide XC. Він сягає 13,7 м завдовжки та 4 м заввишки.

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Інтер’єр Tiffin Phaeton оздоблений дорогою шкірою, деревом і навіть мармуром, а на стелі змонтовано потужне освітлення. Усередині можна провести вечірку на 10-12 осіб, до того ж кожному з них знайдеться спальне місце.

У салоні є широке двоспальне ліжко, розкладні дивани та крісла. Установлені великий телевізор і потужна аудіосистема. Кухня доповнена холодильником, раковиною, плитою і духовкою. Є й санвузол із душем.

Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім Fullscreen
Салон оздоблено шкірою, деревом і мармуром
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім Fullscreen
У салоні встановлені розкладні крісла й дивани
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім Fullscreen
У спальні встановили двоспальне ліжко
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім Fullscreen
На кухні є холодильник і духовка
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім
Tiffin Phaeton, дім на колесах, автодім Tiffin, розкішний автодім

Дім на колесах оснащений додатковими акумуляторами та сонячними батареями на даху. Також встановлено великий 379-літровий бак для води.

Tiffin Phaeton обладнали 450-сильним турбодизелем Cummins і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Як опцію йому пропонують причіп для перевезення мотоциклів чи велосипедів.

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