Палац на колесах: у США створили розкішний автодім за $500 000 (фото)

Tiffin Phaeton — автодім преміумкласу із салоном, оздобленим шкірою, деревом і мармуром. Усередині з'явилися спальня, велика кухня-вітальня та санвузол.

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Американська компанія Tiffin Motorhomes презентувала розкішний дім на колесах Phaeton. Невдовзі він надійде в продаж за ціною від 500 000 доларів. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Дім на колесах обладнано 450-сильним турбодизелем Фото: autoevolution.com

Tiffin Phaeton позиціонують як автодім преміум-класу. В його основі лежить шасі вантажівки Freightliner PowerGlide XC. Він сягає 13,7 м завдовжки та 4 м заввишки.

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Інтер’єр Tiffin Phaeton оздоблений дорогою шкірою, деревом і навіть мармуром, а на стелі змонтовано потужне освітлення. Усередині можна провести вечірку на 10-12 осіб, до того ж кожному з них знайдеться спальне місце.

У салоні є широке двоспальне ліжко, розкладні дивани та крісла. Установлені великий телевізор і потужна аудіосистема. Кухня доповнена холодильником, раковиною, плитою і духовкою. Є й санвузол із душем.

Салон оздоблено шкірою, деревом і мармуром У салоні встановлені розкладні крісла й дивани У спальні встановили двоспальне ліжко На кухні є холодильник і духовка

Дім на колесах оснащений додатковими акумуляторами та сонячними батареями на даху. Також встановлено великий 379-літровий бак для води.

Tiffin Phaeton обладнали 450-сильним турбодизелем Cummins і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Як опцію йому пропонують причіп для перевезення мотоциклів чи велосипедів.

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