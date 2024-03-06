Електромобіль спалив корабель: на Volkswagen подали до суду через катастрофу на судні

Судно-автовоз Felicity Ace було втрачене через масштабну пожежу. Позивачі в суді стверджують, що катастрофа сталася з вини концерну Volkswagen Group.

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Проти Volkswagen Group подано два судових позови. Німецький концерн звинувачують у причетності до пожежі на судні Felicity Ace, у якій згоріли майже 4000 автомобілів. Про це пише видання Automotive News.

Один із позовів ще рік тому подано у суд міста Штутгарт. Серед 12 позивачів – страховик Allianz та транспортна компанія Mitsui OSK Lines, яка була оператором судна Felicity Ace.

На думку позивачів, пожежа на Felicity Ace була спричинена загорянням батареї електромобіля Porsche Taycan. Концерн Volkswagen Group звинувачують у тому, що він, як виробник електрокара, не попередив про можливу небезпеку, а також не проінформував про запобіжні заходи при транспортуванні електричних авто.

Судовий процес був призупинений на рік, оскільки Volkswagen намагався досягти угоди. Нещодавно ж проти концерну подали ще один аналогічний позов у суд землі Брайншвейг. Представники Volkswagen Group підтвердили позови, однак відмовилися коментувати їх.

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Катастрофа судна Felicity Ace – подробиці інциденту

Аварія на Felicity Ace сталася в лютому 2022 року. Судно-автовоз загорілося в Атлантичному океані поблизу Азорських островів. Екіпажу вдалося врятуватися, проте відбуксирувати корабель у порт не вдалося і 1 березня 2022 року він затонув.

На борту Felicity Ace було 3965 автомобілів, більшість із них – продукція Volkswagen Group. У катастрофі була втрачені як масові Audi, так і ексклюзивні Porsche та Lamborghini.

До речі, це не єдина кораблетроща через пожежу електромобіля. У 2023 року з цієї ж причини згорів автовоз Freemantle Highway.

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