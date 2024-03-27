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Авто

Практичний побратим Tucson: Hyundai представили стильний і доступний пікап (фото)

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Фото: Hyundai | У Hyundai Santa Cruz нові решітка радіатора та фари

Пікап Hyundai Santa Cruz змінився зовні та отримав повністю новий салон. Модель пропонують із бензиновими двигунами потужністю до 281 к. с.

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На автошоу в Нью-Йорку презентували новий Hyundai Santa Cruz. Компактний пікап пройшов оновлення услід за спорідненим кросовером Tucson і невдовзі надійде у продаж за ціною менш ніж $30 000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського виробника.

Hyundai Santa Cruz 2024, новий Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Пікап пропонують із 2,5-літровими бензиновими двигунами
Фото: Hyundai

Пікап Hyundai Santa Cruz упізнається за новою прямокутною решіткою радіатора, зміненими фарами й ліхтарями. Позашляхова версія XRT отримала масивніший пластиковий обвіс і нові 18-дюймові шини для бездоріжжя.

Hyundai Santa Cruz XRT, новий Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, Hyundai Santa Cruz 2024 Fullscreen
Версія XRT відрізняється позашляховим обвісом
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Santa Cruz зазнав серйозніших змін. Як і новий Hyundai Tucson, пікап отримав нове кермо та змінено передню панель із двома 12,3-дюймовими дисплеями.

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Зявилися і нові функції — доступ в салон зі смартфону, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, контроль втоми водія та камери для "сліпих" зон.

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У салоні встановили нові кермо та передню панель
Фото: Hyundai

Як і раніше, пікап Hyundai Santa Cruz пропонують із 2,5-літровими бензиновими двигунами — 194-сильним атмосферним і 281-сильним з турбонаддувом. Обидві версії обладнані 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

До речі, недавно в Україні з'явився оновлений седан Hyundai Elantra.

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