На аукціон виставили рідкісне і незвичне американське авто від знаменитого стиліста (фото)

Усього випустили лише три Buehrig Carriage-Roof Coupe. Екстравагантний спорткар в ретростилі був найдорожчим американським авто початку 80-х.

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У США на аукціон Premiere Auction виставлений раритетний Buehrig Carriage-Roof Coupe 1981 року. Це одне із найнезвичніших авто із США. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Усього випустили лише три таких авто

Buehrig Carriage-Roof Coupe – творіння знаменитого американського дизайнера Гордона Б’юріга. Він прославився як автор Cord 812, Lincoln Continental MKII та Auburn Speedster.

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Гордон Б’юріг ніколи не боявся сміливих дизайнерських рішень. Не дивно, що Buehrig Carriage-Roof вирізняється дуже нестандартною зовнішністю з елементами ретростилю. Збирали авто вручну.

Салон оздоблений шкірою та деревом

Салон Buehrig оздоблений дорогою шкірою та деревом. Його обладнали кондиціонером, підсилювачем керма, електросклопідйомниками та потужною аудіосистемою. Ззаду передбачений невеликий багажник з оригінальною відкидною кришкою.

Багажник обладнали оригінальною кришкою

В основі Buehrig Carriage-Roof лежить шасі Chevrolet Corvette C3. Спорткар поділився і силовим агрегатом – 5,7-літровим 190-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Двигун запозичили в Chevrolet Corvette

Усього планували випустити 50 машин, але зібрали лише три. Суперечливий дизайн і дуже висока ціна в 130 000 доларів ($460 000 за сучасним курсом) відштовхнули покупців. Конкретно це авто проїхало всього 4220 км. Воно стояло в гаражі та чудово збереглося.

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