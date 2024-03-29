Витримав удар: міцність пікапа Tesla Cybertruck перевірили в ДТП (фото, відео)

Електромобіль Tesla Cybetruck потрапив у аварію в США. Пікап з товстим стальним кузовом постраждав у ДТП значно менше, аніж інше авто.

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У США потратила у аварію нова Tesla Cybertruck. Електричний пікап розбили невдовзі після покупки. Відео з місця ДТП опублікував у соцмережі Х користувач Greggertruck.

Аварія відбулася в місті Тампа, що у штаті Флорида. На перехресті седан Nissan Sentra влетів у бік Tesla Cybertruck. Зазначається, що один із водіїв проїхав на червоний сигнал світлофора, проте наразі не кажуть, хто саме порушив ПДР.

Nissan Sentra постраждав значно більше

Удар був досить сильним, про що свідчить фактично знищена передня частина Nissan Sentra. У той же час, пікап Tesla Cybertruck значно менше постраждав у зіткненні.

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На дверях Tesla видні лиш незначні вм’ятини – кузов витримав удар і може буде відремонтований. А от пластиковий обвіс все ж потребує заміни.

Як відомо, кузов Tesla Cybertruck виконаний із міцної товстої сталі. Вона може витримати навіть обстріл із пістолета-кулемета калібром 9 мм. Проте деякі власники електрокара скаржаться, що нефарбований метал іржавіє після дощу.

Цікаво, що це не перша ДТП за участі Tesla Cybertruck. Один із пікапів розбили ще в грудні 2023 року поблизу Сан-Франциско.

Також Фокус розповідав, що власники Tesla Cybertruck скаржаться на дефекти та несправності пікапа.