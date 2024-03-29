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Выдержал удар: прочность пикапа Tesla Cybertruck проверили в ДТП (фото, видео)

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Tesla Cybetruck попал в ДТП во Флориде

Электромобиль Tesla Cybetruck попал в аварию в США. Пикап с толстым стальным кузовом пострадал в ДТП значительно меньше, чем другое авто.

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В США попала в аварию новая Tesla Cybertruck. Электрический пикап разбили вскоре после покупки. Видео с места ДТП опубликовал в соцсети Х пользователь Greggertruck.

Авария произошла в городе Тампа, что в штате Флорида. На перекрестке седан Nissan Sentra влетел в сторону Tesla Cybertruck. Отмечается, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора, однако пока не говорят, кто именно нарушил ПДД.

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Nissan Sentra пострадал значительно больше

Удар был довольно сильным, о чем свидетельствует фактически уничтоженная передняя часть Nissan Sentra. В то же время, пикап Tesla Cybertruck значительно меньше пострадал в столкновении.

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На дверях Tesla видны лишь незначительные вмятины — кузов выдержал удар и может быть отремонтирован. А вот пластиковый обвес все же требует замены.

Как известно, кузов Tesla Cybertruck выполнен из прочной толстой стали. Она может выдержать даже обстрел из пистолета-пулемета калибром 9 мм. Однако некоторые владельцы электрокара жалуются, что неокрашенный металл ржавеет после дождя.

Интересно, что это не первое ДТП с участием Tesla Cybertruck. Один из пикапов разбили еще в декабре 2023 года вблизи Сан-Франциско.

Также Фокус рассказывал, что владельцы Tesla Cybertruck жалуются на дефекты и неисправности пикапа.