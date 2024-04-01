Rolls-Royce, Bentley і Maybach: олігархи в РФ купують елітні авто попри санкції (відео)

До Росії напівлегально через інші країни імпортують сотні преміальних авто. Їх купують олігархи, чиновники та державні структури.

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Попри санкції до РФ продовжують завозити дорогі елітні автомобілі. Мільйонери та мільярдери знаходять способи придбати новітні розкішні Bentley, Maybach чи Lamborghini, хоч і з суттєвою переплатою. Про це йде мова у розслідуванні "Української правди".

Нові Toyota Land Cruiser 300 закуповують для російських силових структур Фото: скриншот / YouTube

У Москві досі є автосалони з продажу дорогих преміальних машин. Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley підтримали санкції проти РФ та покинули ринок, проте сотні таких авто ввозять "сірі" дилери за схемою так званого "паралельного" імпорту через інші країни – Білорусь, ОАЕ, Китай, Киргизстан чи Південну Корею.

Саме таким чином торік до РФ завезли новітній електромобіль Rolls-Royce Spectre чи кросовер Ferrari Purosangue. Лише з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року імпортували 763 Mercedes-Benz, 49 Maybach, 32 Bentley та 27 Lamborghini.

Броньований Mercedes-Maybach S-class Дмитра Пумпянського Фото: скриншот / YouTube

Звісно, подібна схема суттєво збільшує вартість авто. Приміром, Rolls-Royce Phantom подорожчав удвічі та коштує 1,3 млн доларів, хоча російських мільярдерів це не зупиняє. Дві такі автівки купила в 2022-2023 роках дружина підсанкційного олігарха Андрія Гур’єва. Справа в тому, що, на відміну від чоловіка, вона до санкційного списку не потрапила.

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Інший підсанкційний олігарх Дмитро Пумпянський придбав броньований Mercedes-Maybach S-class 2023 року за 700 000 євро.

Рамзан Кадиров придбав броньований Mercedes S-Class Guard Фото: скриншот / YouTube

А у Рамзана Кадирова з’явився цілий автопарк: кілька новеньких Mercedes S-Class, серед яких – і броньований Guard (за його номерами у базі зданих значиться Lada Priora), кросовер GLS а також електрокар Mercedes EQS.

Мало того, дорогі авто завозять і для силових структур – наприклад, ФСБ отримала нові Toyota Land Cruiser 300. Нові Mercedes та Maybach закупив державний "Газпромбанк". Чимало машин мають номерні знаки прикриття або зареєстровані на лізингові компанії.

До речі, недавно одну зі схем нелегальних поставок елітних авто в РФ розкрили у Великій Британії.

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