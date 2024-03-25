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Авто

Ferrari та McLaren: які елітні авто не підпадають під податок на розкіш в Україні (відео)

суперкари України, податок на розкіш, транспортний податок
Чимало суперкарів не підпадають під податок на розкіш в Україні

Низка дорогих моделей звільнені від податку на розкіш в Україні, оскільки їх не внесли в список Мінекономіки. Ціна деяких із них сягає 800 000 доларів.

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Власники дорогих авто в Україні повинні щороку платити транспортний податок. Утім, виявляється, що частина елітних моделей вартістю сотні тисяч доларів не підпадають під цей податок, і їх власники можуть зекономити. Про це розповіли в сюжеті BIHUS Info.

Податок на розкіш в Україні складає 25 000 гривень на рік. Він поширюється на автомобілі віком до 5 років і вартістю від 375 мінімальних зарплат (у 2024 році це 2 662 500 гривень).

Ferrari SF90 Stradale продається в Україні за $800 000, але не підпадає під податок на розкіш Fullscreen
Ferrari SF90 Stradale продається в Україні за $800 000, але не підпадає під податок на розкіш
Фото: auto.ria.com

Хоча дорогі преміальні авто в Україні — не рідкість, надходження до бюджету від транспортного податку не такі вже й великі — у 2023 році вони склали 160 млн гривень.

Справа в тім, що податок на розкіш нараховується власникам лише тих дорогих авто, які є в спеціальному списку. Його щороку публікує Міністерство економіки.

податок на розкіш Fullscreen
У список Мінекономіки внесено 184 моделі авто
податок на розкіш Fullscreen
податок на розкіш
податок на розкіш Fullscreen
податок на розкіш
податок на розкіш Fullscreen
податок на розкіш
податок на розкіш
податок на розкіш
податок на розкіш
податок на розкіш

Цьогоріч у списку 184 моделі 13 марок, і чимало елітних авто просто відсутні в ньому. Наприклад, немає там Ferrari, вартість яких в Україні подекуди сягає 800 000 доларів. Наприклад, італійські суперкари є в мільйонера Олександра Слобоженка та начальника юридичного відділу ДП МОУ "Оборонавторемонтсервіс" Валентина Слободянюка.

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Ще два виробники суперкарів — Lamborghini та McLaren — також відсутні в цьому списку. У 2023 році чомусь зник із нього Rolls-Royce, хоча на українських дорогах з’явилися нові авто цієї марки. За кермом одного з них бачили народного депутата Геннадія Вацака.

Виключили зі списку Мінекономіки й автомобілі Alpina — серйозно доопрацьовані BMW. Один із нових Alpina XB7 2023 року записаний на фірму родини Гринкевичів, які є фігурантами справи про постачання неякісної форми для ЗСУ.

Не потрапили до списку низка моделей Mercedes-Benz, а також Rivian R1T, електричний Hummer чи Chevrolet Corvette. Дані про деякі авто внесені з помилками: наприклад, у Cadillac Escalade і Bentley неправильно вказаний об’єм двигуна, а Mercedes-Maybach написали з помилкою — Mavbach.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні пропонують суттєво збільшити штрафи за відмову пропускати авто швидкої допомоги чи поліції.

Також ми писали про покинутий автосалон із новенькими суперкарами.