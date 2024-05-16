Знаменитий американський спорткар 70-х отримав нестандартного сучасного наступника (фото)

Бренд Bricklin відродили для випуску недорогих спортивних електромобілів. Першим на ринок вийде обтічне триколісне купе із дверима як у Lamborghini.

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У США повернули до життя знамениту марку Bricklin. Готова й перша нова модель — незвичне електричне купе 3EV. Про це повідомляє сайт Motor1.

Bricklin SV1 1974 року Фото: carscoops.com

Новий Bricklin 3EV – триколісне 4,66-метрове купе з незвичним дизайном. Його обтічний силует поєднується з масивною передньою частиною, величезною решіткою радіатора та тоненькими фарами. Двері купе піднімаються догори.

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Салон Bricklin 3EV оздоблено шкірою та деревом, а на передній панелі встановили два дисплеї. Оснащення включає проєкцію на лобове скло, електропривід та підігрів сидінь.

Салон оздоблено шкірою та деревом

Динамічні характеристики Bricklin 3EV та ємність його батареї не розкривають, проте заявлено, що у нього один мотор на передній вісі, а запас ходу складе 442 км. Купити електромобіль можна буде за ціною від 28 980 доларів, а топова версія буде коштувати 38 980 доларів.

Запас ходу авто становить 442 км

Американська компанія Bricklin існувала в 70-х. Вона налагодила випуск оригінального спорт-купе SV1 з підйомними дверима, яке було одним із найбезпечніших авто свого часу. Усього виготовили приблизно цих 3000 авто.

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