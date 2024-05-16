Випустять 1000 авто: у Китаї пасажирів возитимуть інноваційні безпілотні таксі (відео)

Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 оснащене 40 різними сенсорами і здатне розпізнавати об’єкти на відстані до 440 м. У його салоні відсутні кермо чи педалі.

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Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі. До кінця 2024 року сервіс запустять в місті Ухань, причому на вулиці виїдуть до 1000 таксі з автопілотом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар здатен розвивати 135 км/год Фото: CarNewsChina

Спеціально для служби таксі створили безпілотні електромобілі Baidu Apollo RT6. На випробуваннях прототипи сумарно пройшли 100 млн км. Вироблятиме їх компанія JMC, яка також випускає за ліцензією Ford Transit.

Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 – це обтічний електровен із футуристичним дизайном та зсувними дверима. Він сягає 4,7 м у довжину при колісній базі 2,8 м.

У салоні встановлені крісла з масажем Фото: CarNewsChina

У салоні таксі Baidu Apollo RT6 нема керма та педалей, а натомість встановлено чотири окремі крісла з підігрівом, масажем, регулюваннями та висувними підставками для відпочинку ніг. Для управління таксі є тачскрін і голосове керування.

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У Baidu розробили автопілот четвертого рівня. На авто встановили 40 різних сенсорів, а також лідар (лазерний дальномір) із можливістю виявлення об’єктів на відстані до 440 м. Для обробки даних використовуються суперкомп’ютер Nio Adam та штучний інтелект.

Силову установку запозичили в BYD. Електромотор на 150 к. с. дозволяє розвивати 135 км/год. Собівартість інноваційного авто досить невелика – 204 600 юанів ($28 350).

Між іншим, недавно безпілотні міські автобуси почали курсувати у Польщі.

Також Фокус розповідав про сервіс безпілотного летючого таксі в Японії.