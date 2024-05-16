Выпустят 1000 авто: в Китае пассажиров будут возить инновационные беспилотные такси (видео)

Беспилотное такси Baidu Apollo RT6 оснащено 40 различными сенсорами и способно распознавать объекты на расстоянии до 440 м. В его салоне отсутствуют руль или педали.

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Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси. До конца 2024 года сервис запустят в городе Ухань, причем на улицы выедут до 1000 такси с автопилотом. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар способен развивать 135 км/ч Фото: CarNewsChina

Специально для службы такси создали беспилотные электромобили Baidu Apollo RT6. На испытаниях прототипы суммарно прошли 100 млн км. Производить их будет компания JMC, которая также выпускает по лицензии Ford Transit.

Беспилотное такси Baidu Apollo RT6 — это обтекаемый электровэн с футуристическим дизайном и сдвижными дверями. Он достигает 4,7 м в длину при колесной базе 2,8 м.

В салоне установлены кресла с массажем Фото: CarNewsChina

В салоне такси Baidu Apollo RT6 нет руля и педалей, а вместо этого установлены четыре отдельных кресла с подогревом, массажем, регулировками и выдвижными подставками для отдыха ног. Для управления такси есть тачскрин и голосовое управление.

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В Baidu разработали автопилот четвертого уровня. На авто установили 40 различных сенсоров, а также лидар (лазерный дальномер) с возможностью обнаружения объектов на расстоянии до 440 м. Для обработки данных используются суперкомпьютер Nio Adam и искусственный интеллект.

Силовую установку позаимствовали у BYD. Электромотор на 150 л. с. позволяет развивать 135 км/ч. Себестоимость инновационного авто довольно небольшая — 204 600 юаней ($28 350).

Между прочим, недавно беспилотные городские автобусы начали курсировать в Польше.

Также Фокус рассказывал о сервисе беспилотного летающего такси в Японии.