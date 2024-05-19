Зразкова довговічність: столітній Ford T завівся після 74 років простою на вулиці (відео)

Вінтажний Ford T з 1950 року стоїть на звалищі під відкритим небом. Він покритий іржею, проте його двигун вдалося завести після нескладних маніпуляцій.

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У США змогли оживити знаменитий Ford T 1923 року. Автомобіль знайшли на звалищі, де він простояв останні 74 роки. Відео з ним опублікували на YouТube-каналі Jennings Motor Sports.

Вдалося установити, що Ford T списали та перестали експлуатувати в 1950 році. З того часу класичне авто стояло на звалищі, проте його не утилізували.

Двигун Ford T вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Стан Ford T залишає бажати кращого — автомобіль повністю заіржавів, а його дерев’яний дах згнив і обвалився. Утім, машина комплектна, і навіть шини збереглися.

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Ба більше, двигун Ford T цілий. Коли його розібрали, то всередині знайшли іржу та мишаче кубло, проте коли двигун почистили, встановили нові свічі запалювання та акумулятор, подали бензин, то він завівся. Мотор спочатку загорівся, а потім потік радіатор, але він працює. Наступний крок — змусити Ford T їздити.

Нагадаємо, що Ford T — перша у світі масова модель. Завдяки конвеєрному виробництву з 1908 по 1927 рік вдалося випустити понад 15 мільйонів цих авто. Ford T комплектували 2,9-літровою бензиновою четвіркою, яка в різні роки розвивала від 20 до 23 к. с.

До речі, недавно в США виявили культовий спорткар 60-х, який 54 роки простояв у гаражі.

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