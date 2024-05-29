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Авто

На європейський ринок виходить дешевий сімейний електрокар із багатим оснащенням (фото)

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Skywell BE11 — 4,7-метровий електричний кросовер

Сімейний електрокросовер Skywell BE11 буде недорогим і багато оснащеним. На вибір запропонують дві версії моделі з запасом ходу до 490 км.

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Китайські електромобілі Skywell невдовзі продаватимуть у Європі. Спочатку вони з’являться у Великій Британії, а потім – у Німеччині та Туреччині. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Кросовер вирізняється стриманим дизайном

Першим на європейський ринок вийде електрокросовер Skywell BE11. Це сімейна модель середнього класу довжинною 4,7 м зі стриманим гранчастим дизайном. Ціну не називають, проте в Китаї такий електрокар коштує в еквіваленті 21 500 доларів за базовий варіант.

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Кросовер досить багато оснащений

У салоні встановлено віртуальну панель приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Базова комплектація Skywell BE11 досить багата — безключовий доступ, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та набір систем безпеки.

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Новий Skywell BE11 2024 оснащений 204-сильним мотором на передній вісі. Розгін до 100 км/год займає 9,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

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Запас ходу авто сягає 490 км

На вибір запропонують літій-іонні акумуляторні батареї ємністю 72 та 86 кВт∙год: запас ходу складе 400 і 490 км, відповідно.

До речі, невдовзі в Європі з'являться й нові електричні кросовери від Huawei.

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