Вовк у овечій шкурі: в інтернеті показали секретний 460-сильний VW Golf 6 (відео)

Volkswagen Golf 6 VR6 оснастили потужною 463-сильною турбошісткою та повним приводом. Заряджений хетчбек розганяється до сотні менш, ніж за 5 секунд.

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У Німеччині показали унікальний Volkswagen Golf 2009 року у версії VR6. Цей прототип випущений у одному-єдиному екземплярі й до недавнього часу про нього ніхто не чув, адже він зберігається у запасниках Volkswagen. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Halle77 Dortmund.

Під капотом встановлено 463-сильну турбошістку Фото: скриншот / YouTube

Volkswagen Golf 6 VR6 планувався, як наступник шестициліндрової зарядженої версії R32. Як відомо, варіанти VR6 існували у третього, четвертого та п’ятого покоління VW Golf.

Хетчбек отримав спортивні крісла Фото: скриншот / YouTube

З виду це звичайний тридверний Volkswagen Golf 6. Про те, що перед нами вовк у овечій шкурі, свідчать лише 19-дюймові диски від Lamborghini та спортивні крісла в салоні.

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Під капотом Volkswagen Golf VR6 встановлено 3,2-літрову шістку, яку суттєво доопрацювали – посилили блок, замінили впуск, паливну систему та вихлоп, додали турбіну. Результат – вражаючі 463 к. с. і 520 Нм.

19-дюймові диски запозичили в Lamborghini Фото: скриншот / YouTube

Із 7-ступінчастим роботом DSG цей монстр розганяється до сотні менш, ніж за 5 секунд, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, переробили підвіску VW Golf та встановили гальма від Audi RS6.

Однак проєкт закрили і вирішили натомість випустити 2,0-літровий Volkswagen Golf R. Прототип вирішили розсекретити лише зараз – до 50-річчя VW Golf.

До речі, недавно розсекретили новий Volkswagen Golf R, який презентують найближчим часом.

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