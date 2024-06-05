Японська якість: Toyota Camry 80-х поїхала після 16 років простою на звалищі (відео)

Toyota Camry місцями заіржавіла, її лобове скло відсутнє, а оздоблення салону пошкоджене. Утім, універсал зміг завестися та проїхати кілька кілометрів.

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У Естонії вдалося оживити занедбаний універсал Toyota Camry 1988 року. Автомобіль 16 років простояв під відкритим небом на звалищі. Відео з автомобілем опублікували на Youtube-каналі Flexiny.

Універсал місцями заіржавів Фото: скриншот / YouTube

Пробіг Toyota Camry V20 складає 291 тис. км. Востаннє він проходив техогляд у 2007 році. Стан автомобіля залишає бажати кращого.

Кузов універсала заіржавів, а лобове скло відсутнє. Через це в салон потрапило чимало сміття. Крім того, розірвана тканина на сидіннях і у дверях, а з керма вийняли подушку безпеки.

Автомобіль змогли завести Фото: скриншот / YouTube

Утім, двигун Toyota Camry V20 все ж вдалося завести. Його прочистили, замінили фільтри та ремні, відремонтували паливний насос – і мотор завівся.

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А після того, як відремонтували зчеплення, універсал Toyota Camry зміг поїхати. Двигун перегрівається, проте авто змогло проїхати кілька кілометрів самостійно.

Toyota Camry V20 випускали з 1986 по 1992 рік. Конкретно це авто оснащене 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 120 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

До речі, недавно столітній Ford T завели після 74 років простою на звалищі.

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