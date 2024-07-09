У Китаї показали недорогий електрокросовер за $27 500 із запасом ходу 900 км (фото)

Voyah Zhiyin — 4,7-метровий електричний кросовер із обтічним дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю від 288 до 430 сил із запасом ходу до 900 км.

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Опубліковано офіційні фото Voyah Zhiyin. Доступний сімейний електрокросовер від концерну Dongfeng вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього ринку і коштуватиме від 200 000 юанів ($27 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Voyah Zhiyin вирізняється стриманим обтічним дизайном із тоненькою діодною оптикою та висувними дверними ручками. У нього вигнута віконна лінія, а заднє скло прикрите спойлером. Це найкомпактніша модель в лінійці Voyah.

Електрокар запропонують у версіях потужністю від 288 до 430 к. с.

Розміри Voyah Zhiyin 2024:

довжина – 4725 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1653 мм;

колісна база – 2900 мм.

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Салон Voyah Zhiyin не показали, проте відомо, що електрокросовер отримає вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін мультимедіа.

Запас ходу електрокросовера сягає 901 км Фото: Dongfeng

Китайський електромобіль Dongfeng Voyah Zhiyin запропонують у задньопривідних версіях на 288 і 308 к. с., а також у 430-сильному повнопривідному варіанті. Максимальна швидкість обмежена на 204 км/год.

На вибір будуть доступні батареї ємністю 77 та 109 кВт∙год: запас ходу складе від 570 до 901 км. 800-вольтна архітектура дозволить додати 450 км пробігу всього за 10 хвилин.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що в Європі з'являться оригінальні та недорогі електромобілі Dongfeng.

Також Фокус розповідав, що в Китаї створили батарею для електрокарів із ресурсом в мільйон кілометрів.