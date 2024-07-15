Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Унікальні суперкари та гоночні авто розбили на очах тисяч глядачів (відео)

дтп лотус, фестиваль швидкості, розбитий суперкар, Lotus Evija X, Audi R8
Фото: скриншот / YouTube | Розбитий Lotus Evija X коштує 2,3 мільйона доларів

На Фестивалі швидкості в Гудвуді сталося кілька ефектних ДТП. Вартість деяких розбитих автомобілів перевищує мільйон доларів.

Related video

Фестиваль швидкості в Гудвуді (Велика Британія) славиться не лише ексклюзивними авто, але й частими ДТП за їх участі. Не стало виключенням і автошоу 2024 року, де на очах тисяч відвідувачів розбили дорогий трековий Lotus, вінтажний ралійний Subaru та гоночний Audi. Відео з аваріями публікують на Youtube.

Спочатку в Гудвуді розбили унікальний Lotus Evija X. Суперкар занесло вже на старті демонстраційного заїзду. Він врізався у відбійник та розбив передню частину.

Важливо
16 циліндрів і 520 сил: Audi показали секретний суперкар 30-х років (фото)
16 циліндрів і 520 сил: Audi показали секретний суперкар 30-х років (фото)

Варто відзначити, що розбитий суперкар Lotus Evija X існує в єдиному екземплярі. 2000-сильний електромобіль Lotus Evija підготували для заїзду на автодромі Нюрюругринг. Авто проїхало коло за 6 хвилин 24 секунди – це третій результат за всю історію траси.

У другій ДТП спортпрототип Audi R8 занесло в повороті і він врізався в огородження з соломи задньою частиною. Утім, швидкість була відносно невеликою, тому гоночне авто вартістю понад мільйон доларів не дуже постраждало.

Згодом, знаменитий американський гонщик Тревіс Пастрана не справився з керуванням 862-сильного тюнінгованого Subaru Family Huckster. Авто не вписалося в поворот та ледь не влетіло в групу фотографів – його зупинили бар’єри з соломи. У Subaru постраждала передня частина.

До речі, на Фестивалі швидкості у Гудвуді презентували перший суперкар Red Bull.

Також на автошоу дебютував новий спортивний електромобіль MG.