Унікальні суперкари та гоночні авто розбили на очах тисяч глядачів (відео)

На Фестивалі швидкості в Гудвуді сталося кілька ефектних ДТП. Вартість деяких розбитих автомобілів перевищує мільйон доларів.

Related video

Фестиваль швидкості в Гудвуді (Велика Британія) славиться не лише ексклюзивними авто, але й частими ДТП за їх участі. Не стало виключенням і автошоу 2024 року, де на очах тисяч відвідувачів розбили дорогий трековий Lotus, вінтажний ралійний Subaru та гоночний Audi. Відео з аваріями публікують на Youtube.

Спочатку в Гудвуді розбили унікальний Lotus Evija X. Суперкар занесло вже на старті демонстраційного заїзду. Він врізався у відбійник та розбив передню частину.

Важливо

16 циліндрів і 520 сил: Audi показали секретний суперкар 30-х років (фото)

Варто відзначити, що розбитий суперкар Lotus Evija X існує в єдиному екземплярі. 2000-сильний електромобіль Lotus Evija підготували для заїзду на автодромі Нюрюругринг. Авто проїхало коло за 6 хвилин 24 секунди – це третій результат за всю історію траси.

У другій ДТП спортпрототип Audi R8 занесло в повороті і він врізався в огородження з соломи задньою частиною. Утім, швидкість була відносно невеликою, тому гоночне авто вартістю понад мільйон доларів не дуже постраждало.

Згодом, знаменитий американський гонщик Тревіс Пастрана не справився з керуванням 862-сильного тюнінгованого Subaru Family Huckster. Авто не вписалося в поворот та ледь не влетіло в групу фотографів – його зупинили бар’єри з соломи. У Subaru постраждала передня частина.

До речі, на Фестивалі швидкості у Гудвуді презентували перший суперкар Red Bull.

Також на автошоу дебютував новий спортивний електромобіль MG.